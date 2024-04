"Bom tấn" ngoại dồn dập đổ bộ rạp Việt

Marvel tung “át chủ bài” năm 2024

Deadpool và Wolverine là bộ phim Marvel duy nhất ra mắt trong năm 2024. Đây cũng được xem là dự án quan trọng nhất vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) và nhận được sự chăm chút, đầu tư kỹ lưỡng về mọi mặt.

Trong trailer mới nhất vừa công bố bộ phim nổi bật với màu sắc lầy lội đặc trưng của tay lính đánh thuê lắm mồm.

Cuộc "đụng độ" đầy thú vị giữa Deadpool và Wolverine

Phân cảnh mở màn Deadpool/Wade Wilson (Ryan Reynolds) đến rủ Wolverine (Hugh Jackman) nhập hội “chỉnh sửa lại” MCU tại một quán bar. Dường như biến thể Wolverine này không hề biết Deadpool là ai và vừa trải qua một biến cố khiến cả thế giới bị hủy diệt.

Trailer chiêu đãi fan một loạt cảnh chiến đấu giữa Deadpool và Wolverine cũng như cả hai cùng đối đầu kẻ thù với các pha hành động máu me, pha lẫn hài hước 18+ với kỹ xảo đẹp mắt. Sau đó, nữ ác nhân Cassandra Nova (Emma Corrin) cũng chính thức lộ diện. Rất nhiều chi tiết, lời thoại liên quan đến những bộ phim kinh điển ở Hollywood cũng đã được gợi nhắc.

Deadpool và Wolverine dự kiến công chiếu ngày 26-7, cùng ngày với Bắc Mỹ.

Hành tinh khỉ và sức hút thương hiệu điện ảnh 50 năm

Loạt phim khoa học - viễn tưởng Hành tinh khỉ (Planet of the Apes) được đánh giá là một trong những thương hiệu thành công và có giá trị lịch sử quan trọng bậc nhất làng điện ảnh thế giới.

Tổng doanh thu 9 phần phim đã ra mắt tính đến nay vượt mốc 2 tỷ USD (chưa tính yếu tố lạm phát). Trong đó, nếu chỉ tính riêng loạt 4 tác phẩm kể từ khi được tái khởi động lại từ năm 2011 đã kiếm gần 1,7 tỷ USD.

Thương hiệu hành tinh khỉ được khán giả đón nhận suốt mấy chục năm qua

Tiếp nối thành công suốt hơn nửa thế kỷ qua, thương hiệu phim đình đám này sẽ trở lại vào đầu tháng 5 với phần hậu truyện Hành tinh khỉ: Vương quốc mới (Kingdom of the planet of the apes). Bối cảnh được lựa chọn là giai đoạn nhiều trăm năm sau triều đại của Ceasar trong War of the planet of the apes (2017).

Lúc này, loài khỉ trở thành kẻ thống trị thế giới, còn con người phải chịu cảnh khép mình trong bóng tối. Tuy nhiên, những triều đại sau đó lại mang đầy tính độc tài và bạo lực. Chú khỉ trẻ tuổi Noa không chấp nhận thực tế đó và quyết định dấn thân vào hành trình chống lại những kẻ bạo chúa của chính giống loài mình.

Với sự nhào nặn của đạo diễn Wes Ball (tác giả của bộ ba “Maze Runner”), dự án hứa hẹn sẽ tiếp tục thổi một làn gió mới vào dòng phim khoa học - viễn tưởng của Hollywood cũng như với chính thương hiệu điện ảnh hơn 50 năm tuổi đời này.

Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào tháng 5-2024.

“Cú đấm thép” Ma Dong Seok tái ngộ khán giả

Vây hãm: Kẻ trừng phạt đã có màn ra mắt thế giới vô cùng thành công tại LHP Berlin 2024 khi trình chiếu ở rạp Berlinale Palast với sức chứa 1.600 chỗ ngồi.

Phim cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới truyền thông và khán giả trên toàn thế giới.

"Ông chú cơ bắp" tiếp tục khiến khán giả không thất vọng

Phim kể về cuộc truy lùng tội phạm công nghệ cao của thanh tra Ma Seok Do (Ma Dong Seok thủ vai). Đây là lần đầu tiên ‘ông chú cơ bắp’ gặp phải kẻ phản diện nói ít, làm nhiều như Baek Chang Gi (Kim Moo Yul thủ vai). Với phương châm sẵn sàng khử mọi kẻ ngáng đường, tên trùm phản diện chủ động săn đuổi vị thanh tra quái kiệt Ma Seok Do.

Vây hãm: Kẻ trừng phạt có suất chiếu sớm sau 18 giờ ngày 24 và 25-4 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Sau đó, phim chính thức phát hành trong dịp lễ 30-4.

Kẻ cắp mặt trăng 4 trở lại

Câu chuyện của Kẻ cắp mặt trăng 4 (tựa gốc: Despicable Me 4) theo chân Gru trong cuộc chiến đấu chống lại những siêu ác nhân trên thế giới với sự giúp đỡ từ vợ anh là Lucy và những đứa con của họ.

Phần tiếp theo này sẽ chứng kiến ​​sự tiến triển của Gru trong quá trình chuyển đổi từ nhân vật phản diện thành anh hùng, khi anh buộc phải vật lộn với hậu quả của những lần làm phản diện trước kia để lại. Bởi giờ đây, Gru đã có một gia đình của riêng mình để yêu thương và chăm sóc.

Kẻ cắp mặt trăng luôn là thương hiệu được săn đón mỗi dịp hè

Kẻ cắp mặt trăng 4 vẫn tiếp tục được đạo diễn bởi Chris Renaud, người đã từng chỉ đạo phần 1, 2 và The Lorax. Kịch bản được thực hiện bởi Mike White (The White Lotus), và giống như tất cả các phim của Illumination, Chris Meledandri tiếp tục phụ trách sản xuất.

Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 7-2024.

Ngoài ra, màn ảnh Việt trong thời gian tới cũng chào đón rất nhiều bộ phim ngoại nhập đình đám: Những kẻ theo dõi, Mèo mập mang 10 mạng, Panda đại náo lãnh địa vua sư tử, Kẻ thế thân, Tarot, Những kẻ thách đấu, Furiosa - Câu chuyện từ Max điên, Garfield - Mèo béo siêu quậy...

HẢI DUY