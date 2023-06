Bóng cười, shisha, thuốc lá điện tử tràn ra vỉa hè, ồn ào từ 11 giờ khuya đến 6 giờ sáng

Từ ngày 26-5 đến 1-6, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng sử dụng bóng cười (khí N 2 O), shisha, thuốc lá điện tử ở toàn bộ các tuyến đường có cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Qua đó, công an phát hiện thu giữ 68 bình khí N 2 O, 19 lọ tinh dầu shisha, 15 bình hút shisha, 18 cây thuốc shisha, 2 hũ thuốc shisha… Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, niêm phong, thu giữ tang vật và xử lý theo quy định.

Thời điểm kiểm tra, một số cơ sở kinh doanh chiếm dụng lòng lề đường, hè phố làm nơi kinh doanh mua bán, gây tiếng ồn lớn nơi công cộng sau 23 giờ đến 6 giờ sáng.