Bùng nổ live concert: Cơ hội để nghệ sĩ khẳng định bản thân

Nhộn nhịp live concert, tour diễn

Nếu trước đây, ca sĩ làm liveshow chủ yếu để khẳng định vị trí của mình, kỷ niệm những cột mốc lớn như 10, 15 năm trong nghề thì nay, liveshow, live concert (nghệ sĩ biểu diễn nhạc sống và trình diễn trực tiếp trước khán giả) đã trở thành dịp để người nghệ sĩ thể hiện sự sáng tạo, là sự khẳng định việc đầu tư nghiêm túc cho nghề,

Sau thời gian dài ấp ủ, ca sĩ Quốc Thiên vừa giới thiệu live concert SKYNote - Thiên Thanh cùng với việc ra mắt EP (hay còn gọi là mini album, đĩa mở rộng) mới Thiếu em như thiếu mặt trời. Live concert gồm 2 đêm nhạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - Hà Nội (13-10) và Sân khấu Lavender - Đà Lạt (2-11).

Tiếp sau đó, nhạc sĩ Đức Trí cũng thông báo sẽ live concert cá nhân đầu tiên với chủ đề Có đôi lần tại Nhà thi đấu Quân khu 7 - TPHCM vào tối 5-10. Ngay lập tức, đến lượt Phương Mỹ Chi công bố thực hiện School Tour xuyên Việt mang tên Vũ trụ cò bay. School Tour diễn ra vào tháng 9 và 10 năm nay tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM.

Phương Mỹ Chi và ê kíp thông tin về School Tour xuyên Việt mang tên Vũ trụ cò bay

Trước đó, ca sĩ Vũ công bố dự án album phòng thu thứ 3 cùng concert tour Bảo tàng của nuối tiếc. Lần trở lại này được anh chuẩn bị trong 2 năm. Concert tour dự kiến diễn ra vào tháng 10 tại TPHCM (12-10) và Hà Nội (21-10). Tour diễn âm nhạc Từ đây… Từ nay… của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy cũng được công bố mở đầu vào tháng 9 tại TPHCM, Đà Lạt, Hà Nội.

Bên cạnh các live concert, tour diễn, thời gian qua, khán giả còn chứng kiến hàng loạt đêm diễn đầy ấn tượng, như: My Soul 1981 của Mỹ Tâm, Tự tình quê hương của Cẩm Ly, Gathering Night của Hồ Ngọc Hà, Live Concert 1689 của Trung Quân, Showcase Noo’s Special Night của Noo Phước Thịnh; SHE in SHINE Concert Tour của Hà Nhi…

Không là giải trí đơn thuần

Rõ ràng, những đầu tư này chính là cách để các nghệ sĩ đi tìm sự sáng tạo, khác biệt, lan tỏa những giá trị đẹp và nhất là mang đến những điều tích cực, mới mẻ cho khán giả thay vì chỉ biểu diễn trong các chương trình giải trí như trước đây.

Và để làm điều đó, các nghệ sĩ cũng phải đầu tư rất lớn, như School Tour xuyên Việt Vũ trụ cò bay của Phương Mỹ Chi, ước tính số tiền đầu tư vào khoảng 10 tỷ đồng và biểu diễn hoàn toàn miễn phí cho khoảng 100.000 khán giả là học sinh, sinh viên. Không chỉ đầu tư tiền bạc, tour diễn còn là sự thử thách chính mình như giới thiệu các ca khúc mới, thử nghiệm hát rock, chầu văn…

“Như tên gọi, School Tour Vũ trụ Cò bay tiếp tục mang tinh thần và hơi thở của văn hóa truyền thống. Đặc biệt hơn cả, khi tour diễn đi qua 3 miền Bắc - Trung - Nam cũng là lúc tôi giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa của mỗi vùng miền đến với khán giả thông qua âm nhạc. Tôi tâm huyết với dự án này, bởi tôi luôn muốn truyền tải nhiều hơn nữa những nét đẹp và giá trị của văn hóa đất nước mình, không chỉ đến khán giả Việt mà còn cả ra quốc tế. Đây cũng là dịp để tôi nỗ lực vượt qua chính mình”, ca sĩ Phương Mỹ Chi cho biết.

Đạo diễn - nhạc sĩ Vân Trình chia sẻ, việc các nghệ sĩ nỗ lực thực hiện các dự án âm nhạc dài hơi, quy mô không hẳn là vấn đề mang tính kinh tế, bởi đa số đều hiểu rõ làm tour diễn lớn trong bối cảnh hiện nay rất khó có lợi nhuận.

“Nếu chỉ đơn thuần là kiếm tiền thì các ca sĩ cứ đi hát sự kiện, chương trình là đủ. Nhưng chỉ với các dự án, các tour diễn kiểu này, họ mới có thể khẳng định năng lực của mình, có thể hiện thực hóa được các mong muốn như quảng bá âm nhạc, văn hóa Việt Nam, trở thành nhịp cầu kết nối những trái tim yêu âm nhạc trên khắp đất nước. Bên cạnh đó, càng có nhiều tour diễn sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, tạo nên sự chuyên nghiệp trong công nghiệp biểu diễn âm nhạc trong nước”, đạo diễn, nhạc sĩ Vân Trình bày tỏ.

Có lẽ vì thế, dự án mới của các nghệ sĩ đang ngày càng mở rộng cả về quy mô tổ chức lẫn không gian biểu diễn. Với thái độ làm việc chỉn chu, các ê kíp ngày càng chuyên nghiệp, và đặc biệt là có lượng khán giả ổn định, đã giúp các dự án âm nhạc đang ngày càng được chú ý, trở thành một nét riêng đầy tính hiện đại.

Tất nhiên, để có tour diễn thành công không phải là điều dễ dàng, mà cần có sự đầu tư dài hơi, nghiêm túc, sự đồng hành từ những nhà đầu tư, nhà sản xuất và nghệ sĩ cùng hướng đến giá trị cao hơn của âm nhạc, ngoài giải trí đơn thuần.

