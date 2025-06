Lộ diện hai giám khảo tài năng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025

Phim dự thi tại hạng mục Phim châu Á tại DANAFF III

Đặc biệt, Ban giám khảo của hạng mục Phim châu Á dự thi quy tụ những tên tuổi uy tín, giàu chuyên môn và tầm ảnh hưởng trong làng điện ảnh quốc tế.

Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi là đạo diễn Hàn Quốc Jang Joon-hwan, người được biết đến với phong cách làm phim sáng tạo, sâu sắc và nhân văn. Tác phẩm Save the Green Planet! đã đưa ông trở thành biểu tượng điện ảnh Hàn khi còn rất trẻ. Các phim sau này như Hwayi: A Monster Boy và đặc biệt là 1987: When the Day Comes, bộ phim đoạt 27 giải thưởng trong nước và quốc tế đã khẳng định tài năng kể chuyện giàu chiều sâu và tinh tế của ông.

Đạo diễn Hàn Quốc Jang Joon-hwan

Jang Joon-hwan được biết đến với khả năng kết hợp nhiều thể loại phim trong cùng một tác phẩm, tạo nên những câu chuyện vừa hấp dẫn vừa giàu ý nghĩa. Phong cách của ông thường được mô tả là táo bạo, khác thường và giàu tính biểu tượng.

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh, Jang Joon-hwan còn được biết đến với cuộc sống cá nhân hạnh phúc bên nữ đạo diễn, diễn viên nổi tiếng Moon So-ri (Phong hậu, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt). Cả hai kết hôn vào năm 2006 trong một lễ cưới giản dị, và mối quan hệ của họ được xem là hình mẫu lý tưởng trong làng giải trí Hàn Quốc. Năm 2023, cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã tham dự DANAFF I, khi Moon So-ri giữ vai trò Chủ tịch Ban giám khảo Hạng mục Phim châu Á dự thi.

Thành viên Ban giám khảo cùng ông là nhà sản xuất Shozo Ichiyama, Giám đốc chương trình Liên hoan phim quốc tế Tokyo và là người sáng lập Tokyo FILMeX. Ông là nhân vật có vai trò đặc biệt trong việc đưa điện ảnh châu Á ra thế giới, từng đồng hành sản xuất với đạo diễn Giả Chương Kha (A Touch of Sin, Platform, Caught by the Tides…) và từng làm giám khảo tại các LHP danh tiếng như Sundance (Mỹ), Cannes (Pháp).

Nhà sản xuất Shozo Ichiyama, Giám đốc chương trình Liên hoan phim quốc tế Tokyo

Ban tổ chức chưa công bố đầy đủ danh sách giám khảo ở các hạng mục tuy nhiên DANAFF các mùa trước đều mời các nhà làm phim kỳ cựu trong nước và chuyên gia điện ảnh quốc tế tham gia, bảo đảm tính khách quan và chuyên môn cao.

Với sự hiện diện của đạo diễn Jang Joon-hwan và nhà sản xuất Shozo Ichiyama, Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những đánh giá sâu sắc và công tâm, giúp lựa chọn ra tác phẩm thực sự xuất sắc trong số 14 phim dự thi đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Iran, Kazakhstan, Singapore, Philippines…

Sự chuyên nghiệp của hội đồng giám khảo cũng khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của DANAFF - một liên hoan phim đang dần trở thành điểm hẹn uy tín của điện ảnh châu Á.

MAI AN