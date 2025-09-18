Buộc chủ đầu tư phải bàn giao phí bảo trì khi gỡ vướng cấp sổ hồng

Ngày 18-9, Tổ Công tác 5013 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng đã tiếp tục có buổi làm việc với chủ đầu tư của các dự án nhà ở thương mại để tháo gỡ vướng mắc, hướng đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua.

Buổi làm việc của Tổ Công tác 5013 vào chiều ngày 18-9. Ảnh: THANH HIỀN

Đối với dự án Chung cư cao tầng tại địa chỉ 102 Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, do Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều (Công ty Thuận Kiều) làm chủ đầu tư (CĐT) đã được Tổ công tác xem xét cấp sổ hồng.

Theo báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM, dự án chung cư có quy mô gồm 8 khối nhà có 1.172 căn hộ. Năm 2016 Sở NN-MT đã cấp sổ hồng cho CĐT với diện tích 14.770 m2 để đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội. Dự án được nghiệm thu hoàn thành xây dựng từ năm 2019. Năm 2020, UBND TPHCM đã có quyết định cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đối với khối nhà C tại chung cư do CĐT vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng lắng nghe ý kiến của Chủ đầu tư dự án Cao ốc Xi Grand Court. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi làm việc, Tổ Công tác 5013 yêu cầu CĐT báo cáo về việc thực hiện bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án; bàn giao phí bảo trì 2% cho ban quản trị chung cư; chấp hành pháp luật về vi phạm xây dựng tại dự án….

Theo đại diện Công ty Thuận Kiều, đến thời điểm hiện tại, CĐT đã bàn giao 70% phí bảo trì cho ban quản trị; dự kiến trong tháng 10 sẽ bàn giao phần còn lại. Ngoài ra, công ty đã thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm xây dựng.

Sau khi lắng nghe các sở ngành liên quan, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM nhấn mạnh, việc cấp sổ hồng cho người dân là việc phải làm để tránh khiếu kiện kéo dài gây bức xúc cho người mua nhà. Đồng thời, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị CĐT thực hiện và có cam kết về tiến độ như thực hiện thủ tục cấp giấy phép bảo vệ môi trường; bàn giao phí bảo trì cho cư dân; xác định diện tích dự án.

Đối với dự án Cao ốc Xi Grand Court, tại địa chỉ 256-258 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận làm CĐT cũng được tổ công tác gỡ vướng.

Dự án có tổng 759 căn bao gồm 748 căn hộ ở và 11 căn officetel. Trong đó, có 489 căn hộ đã được cấp sổ hồng, còn lại 259 căn hộ và 11 căn officetel chưa được cấp sổ. Đối với dự án này, CĐT vẫn chưa bàn giao phí bảo trì đầy đủ cho ban quản trị chung cư.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề nghị CĐT nghiêm túc thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường, đồng thời phải đề xuất Thành phố có văn bản xác định việc CĐT có thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung hay không…. Ông Nguyễn Toàn Thắng cũng đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM tiếp tục tiếp nhận hồ sơ cấp sổ hồng cho cư dân.

Ngoài ra, tại buổi làm việc, Tổ Công tác 5013 cũng đã tiến hành gỡ vướng cấp sổ hồng cho hai dự án khác gồm: Dự án khu nhà ở Song Kim, phường An Hội Tây do Công ty TNHH Thương mại Song Kim làm CĐT và dự án khu dân cư nhà vườn Phước Lộc tại xã Cần Giờ do Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh nhà Phước Lộc làm CĐT.

