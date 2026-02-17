Giá cả ngày mùng 1 tết không có biến động, nguồn cung hàng hóa dồi dào

Chiều 17-2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), Bộ Tài chính phát thông cáo thông tin về diễn biến tình hình giá cả trong ngày.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về công tác theo dõi thị trường, trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ năm 2026, tình hình cung cầu hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định, thị trường không ghi nhận biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu.

Công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ tết của các địa phương và doanh nghiệp được triển khai sớm, đồng bộ, góp phần bảo đảm cân đối cung cầu và ổn định mặt bằng giá trong ngày đầu năm mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: BÁO NHÂN DÂN

Do người dân đã chủ động mua sắm, dự trữ hàng hóa trước tết, nhu cầu mua sắm phát sinh trong ngày mùng 1 không lớn, lượng giao dịch trên thị trường ở mức thấp. Hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt, không có dấu hiệu gián đoạn nguồn cung.

Trong ngày đầu năm mới, hầu hết các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại đóng cửa nghỉ tết. Riêng một số trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi tại các đô thị lớn vẫn mở cửa phục vụ người dân theo khung giờ rút gọn.

Tại một số địa phương, chỉ có một bộ phận nhỏ tiểu thương mở bán lấy ngày, chủ yếu kinh doanh các mặt hàng rau củ quả, trái cây và nhu yếu phẩm thiết yếu, lượng khách mua sắm không đáng kể.

Giá dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông cơ bản ổn định so với ngày thường, một số điểm giữ xe tự phát tại khu vực đền, chùa, lễ hội có tăng giá cục bộ nhưng không phổ biến.

Tại Hà Nội, hầu hết nhân dân đi chúc tết nên nhu cầu mua sắm không đáng kể, chỉ có một số điểm kinh doanh như siêu thị trung tâm mua sắm vẫn còn mở để phục vụ người dân. Riêng các chợ dân sinh hầu hết cũng không có người dân mua bán, một số ít cơ sở mở cửa để lấy ngày mở hàng đầu năm. Dự kiến sang ngày mùng 2 tết người dân bắt đầu đi chợ, mua sắm nhưng nhu cầu không lớn so với những ngày trước tết.

Tại TPHCM, trong ngày mùng 1 tết, các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại nghỉ tết, riêng Trung tâm thương mại Aeon Mall, Gigamall vẫn mở cửa phục vụ người dân với thời gian phục vụ từ 10 giờ đến 22 giờ. Tại các chợ đầu mối và chợ lẻ của TPHCM, hầu hết các sạp đều nghỉ tết, chỉ có một số ít tiểu thương mở cửa bán lấy ngày, chủ yếu là các mặt hàng rau củ quả, trái cây, lượng khách đến chợ rất thấp.

Nhìn chung, thị trường ngày mùng 1 tết diễn biến ổn định, không phát sinh yếu tố bất thường ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung.

LƯU THỦY