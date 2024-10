Cà Mau: Cứu nạn thành công 5 thuyền viên bị chìm tàu trên biển

Ảnh minh hoạ

Trước đó, 16 giờ 30 ngày 21-10, tàu cá CM02975TS của bà Đào Thị Huyền (ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đang hoạt động tại khu vực cách cửa biển Sông Đốc khoảng 10 hải lý về hướng Tây thì bị sóng biển đánh chìm. Tại thời điểm tàu chìm, trên tàu có 5 thuyền viên.

Tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sông Đốc sử dụng hệ thống thông tin liên lạc thông báo huy động 3 tàu cá đang hoạt động gần đó đến hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt thuyền viên trôi dạt.

Qua tìm kiếm, các tàu cá đã cứu vớt được 5 thuyền viên, đưa lên tàu vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe thuyền viên ổn định. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên chưa trục vớt tàu cá bị chìm.

TẤN THÁI