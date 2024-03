Cà Mau: Đã khởi tố 7 vụ án liên quan đến tranh chấp ngư trường

Ngày 7-3, báo cáo tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Cà Mau tháng 2-2024, Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, liên quan đến tình hình tranh chấp ngư trường, công an tỉnh đã khởi tố 7 vụ án, bắt tạm giam 15 bị can.