Cá nhân có thể vay hỗ trợ tạo việc làm tới 200 triệu đồng

Bộ Nội vụ vừa hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm, hiện hồ sơ đang được thẩm định.

Trong dự thảo, Bộ Nội vụ quy định, người lao động làm việc không quá 8 giờ/ngày, mỗi tuần được nghỉ ít nhất một ngày. Trường hợp đặc thù do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần thì được nghỉ bình quân một tháng ít nhất 4 ngày.

Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày thường, tiền công ít nhất bằng 150%; ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%; và ngày nghỉ lễ, tết, ít nhất bằng 300%. Trường hợp phải làm thêm giờ thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày.

Dự thảo cũng đề xuất quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho người lao động ở khu vực nông thôn và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên tình nguyện tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đối với người lao động ở khu vực nông thaôn mức hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học. Đối với người lao động là thanh niên, tổng mức hỗ trợ không vượt quá 12 tháng tiền lương cơ sở.

Ngoài học phí, nhóm đối tượng trên còn được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí 50.000 đồng/người/ngày; tiền đi lại là 200.000 đồng/người/khóa học đối với người cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15km trở lên; 300.000 đồng/người/khóa học đối với trường hợp cư trú tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cách nơi đào tạo từ 10km trở lên.

Tại dự thảo, cơ quan soạn thảo đã nâng mức vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với người lao động lên 200 triệu đồng; mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh lên 10 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG