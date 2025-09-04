Cần Thơ: Trao vốn vay ưu đãi cho người học một số ngành ưu tiên

TP Cần Thơ triển khai giải ngân vốn vay ưu đãi cho người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán chỉ sau 1 tuần Chính phủ ban hành chủ trương.

Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ trao vốn vay ưu đãi cho người học theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg

Ngày 4-9, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ tổ chức giải ngân vốn vay ưu đãi cho người học theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg (ngày 28-8-2025) của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tại Phòng giao dịch NHCSXH Cái Răng, Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ lần đầu tiên tổ chức giải ngân vốn vay ưu đãi cho những người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán để chi trả học phí và các chi phí sinh hoạt khác.

Em Phan Thành Tài, sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật phần mềm (Trường Đại học FPT) vừa nhận được giải ngân từ gói vay ưu đãi, cho biết: Tiếp cận được chính sách hỗ trợ vốn vay này, em rất mừng nên đã đăng ký vay ngay. Các ngành khoa học, kỹ thuật thường có học phí khá cao, được hỗ trợ vốn để chi trả học phí, phí sinh hoạt sẽ giảm gánh nặng cho cha mẹ. Từ đó, em cũng yên tâm tập trung học tập hơn.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thùy (ngụ phường Cái Răng, TP Cần Thơ) có con học ngành Kỹ thuật Hóa học (Đại học Cần Thơ), cho biết: Tôi buôn bán cá ở chợ nhỏ, thu nhập bấp bênh lắm nên rất lo không đủ tiền lo cho con học. May nhờ có tổ vay vốn giới thiệu, tôi đã mạnh dạn đăng ký vay gói chính sách này. Năm học này, con tôi được vay 70 triệu đồng, cũng đủ để chi trả học phí và các chi phí sinh hoạt khác.

Các trường hợp đầu tiên được giải ngân vốn ưu đãi theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg tại TP Cần Thơ

Theo Quyết định 29, người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán được tiếp cận vốn vay ưu đãi để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác gồm: khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, sản xuất và chế biến, toán và thống kê, công nghệ tài chính (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn liên quan); các ngành đào tạo công nghệ then chốt khác theo quy định của pháp luật.

Mức vốn cho vay tối đa đối với 1 người học gồm toàn bộ tiền học phí phải đóng của người học (sau khi trừ các khoản học bổng và hỗ trợ tài chính khác của nhà trường nếu có) theo xác nhận của nhà trường; tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác tối đa là 5 triệu đồng/tháng. Lãi suất ưu đãi cho vay là 4,8%/năm; lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Bà Trịnh Bích Tuyền, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ cho biết: Ngay khi có chủ trương của Chính phủ tại Quyết định 29/2025/QĐ-TTg (ngày 28-8-2025), toàn đơn vị đã khẩn trương chuẩn bị các bước triển khai giải ngân sớm nhất có thể. Nhờ vậy, chỉ sau 1 tuần Chính phủ ban hành quyết định, Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ đã có thể giải ngân vốn đến tay người học thuộc đối tượng. Qua đó, góp phần hỗ trợ người học kịp thời trang trải chi phí học tập, phí sinh hoạt và các chi phí khác trong đầu năm học mới 2025-2026.

