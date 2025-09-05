Người học ngành khoa học – công nghệ được tiếp sức bằng vốn vay ưu đãi

Chiều 5-9, Bộ Tài chính thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28-8-2025 về tín dụng ưu đãi đặc biệt cho học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM).

Theo đó, người học được hỗ trợ vay trang trải tiền học phí cùng với tiền sinh hoạt phí tối đa 5 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, người học được hỗ trợ vay vốn tín dụng trong suốt thời gian của khóa học và mức lãi suất ưu đãi là 4,8%/năm.

Chính sách này được thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, hướng tới mục tiêu chiến lược là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là một bước đi quan trọng nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững của đất nước theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Chính sách tín dụng này không chỉ dành cho học sinh, sinh viên mà còn mở rộng đến học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh đang theo học các ngành, lĩnh vực đào tạo được ưu tiên, bao gồm: khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, sản xuất và chế biến, toán và thống kê, công nghệ tài chính.

Cùng với đó, các ngành đào tạo công nghệ then chốt khác theo quy định của pháp luật cũng sẽ được hưởng ưu đãi này, đảm bảo tính linh hoạt và cập nhật theo xu thế phát triển công nghệ.

Điều kiện để được hưởng chính là: học sinh, sinh viên phải tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của pháp luật. Trong đó, học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có đồng thời cả ba năm học trung học phổ thông được đánh giá kết quả học tập đạt từ mức khá trở lên; hoặc đạt điểm trung bình môn năm lớp 12 của các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học từ 8 điểm trở lên. Điều kiện này nhằm đảm bảo lựa chọn các em học sinh có năng lực học tập tốt ngay từ đầu. Học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có kết quả học tập trung bình các môn học đạt loại giỏi trở lên theo quy định của pháp luật tại năm học trước liền kề với năm đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn. Điều này nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên duy trì thành tích học tập xuất sắc trong suốt quá trình theo học. Đối với học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh, điều kiện đơn giản hơn và chỉ cần được các cơ sở giáo dục đại học công nhận là học viên thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh theo quy định của pháp luật, thể hiện sự công nhận về năng lực và cam kết học tập ở trình độ cao.

LƯU THỦY