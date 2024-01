Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ra mắt 2 ca khúc ngợi ca tết Việt, xuân đoàn viên

Theo Nguyễn Phi Hùng, hai bài hát vừa giới thiệu là món quà mùa xuân ý nghĩa với nhiều cung bậc cảm xúc dành tặng khán giả yêu thương.

Bài hát Điều ước mùa xuân do DC Tâm sáng tác, là cảm xúc ước mong hoài niệm về những ngày thơ bé được quây quần bên gia đình, cha mẹ. Nay đi xa và trưởng thành thì sự yêu thương càng thêm tràn đầy. Mỗi mùa xuân về, nhìn mái tóc ngày càng thêm sợi bạc, tuổi ngày càng cao của đấng sinh thành thì những người con sực tỉnh, ước mong thời gian thật chậm lại để được gần gũi lâu hơn bên mẹ cha, với những phút giây đoàn viên sum họp.

Với ca khúc Chúc mừng năm mới do nhạc sĩ Đỗ Ái Tử sáng tác đã vẽ nên bức tranh âm nhạc về quê hương đất nước tràn đầy tình yêu tự hào và lạc quan khi nhìn vào những điều tốt đẹp đang chờ đón. Lắng nghe sự chuyển mình trong năm mới khiến người nghe cảm thấy rộn ràng năng lượng tươi trẻ.

Nguyễn Phi Hùng tâm sự: “Niềm hạnh phúc nhất của người ca sĩ là mang đến niềm vui cho khán giả bằng cách chia sẻ món quà âm nhạc. Dù ở thời điểm, hoàn cảnh nào âm nhạc cũng luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu để chúng ta cùng tiếp thêm động lực tinh thần khơi gợi những giá trị tốt đẹp. Mỗi dịp xuân về, Phi Hùng luôn mong muốn lan tỏa những cảm xúc về tình cảm yêu thương gia đình, quê hương vào món quà âm nhạc bên cạnh niềm tự hào dân tộc trong Tết Việt đậm đà”.

Năm ngoái, dịp tết, Nguyễn Phi Hùng từng giới thiệu đến khán giả ca khúc Về quê đón tết do nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng sáng tác. Ca khúc là lời sẻ chia, thôi thúc người trẻ về nhà đoàn viên cùng gia đình. Anh cũng tung album Chúc xuân 2023 gồm 8 ca khúc: Thần tài đến, Vui quá tết ơi, Năm qua đã làm gì, Chúc xuân, Lên xe đi về nhà, Thì thầm mùa xuân, Xuân yêu thương, Cánh bướm vườn xuân.

Cuối năm 2023, Nguyễn Phi Hùng thực hiện liveshow Dancing in the Sky trên YouTube, Fanpage của anh và nhiều nền tảng khác. Đây là liveshow kỷ niệm 23 năm gắn bó với âm nhạc của nam ca sĩ, mô tả trọn vẹn chân dung âm nhạc của mình.

Trong Dancing in the Sky, Nguyễn Phi Hùng hát 20 ca khúc, trong đó có những ca khúc nổi tiếng gắn với tên tuổi anh như: Dáng em, Tình đơn côi, Nhớ gấp ngàn lần hơn, Chân tình… Các ca khúc đều được hòa âm, phối khí mới. Kết hợp với đó là những tiết mục múa do Nguyễn Phi Hùng và các biên đạo khác dàn dựng. Sân khấu liveshow có nhiều hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng rất bắt mắt, tôn hình ảnh nghệ sĩ.