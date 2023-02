Các Big Tech đứng trước rủi ro

Theo kế hoạch, tháng 2-2023, Ủy ban Các vấn đề đối ngoại của Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về dự luật nhằm chặn việc sử dụng TikTok tại Mỹ do các mối quan ngại về nội dung độc hại và an ninh quốc gia. Trong khi đó, Facebook đang đối mặt vụ kiện tập thể của 45 triệu người Anh.

Phá thế độc quyền

Theo thông báo của bà Cathy McMorris Rodgers, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện Mỹ, Giám đốc Điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew sẽ tham dự phiên điều trần tại ủy ban này vào ngày 23-3 về cáo buộc trên. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Shou Zi Chew trả lời chất vấn trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ.

Trong khi đợi phiên điều trần diễn ra, TikTok vẫn đang nỗ lực đàm phán với Chính phủ Mỹ để giải quyết các mối lo ngại của Washington về an ninh quốc gia, với hy vọng có thể tiếp tục hoạt động tại một trong những thị trường lớn nhất của nền tảng này. Trước đó, hàng chục bang của Mỹ như Wisconsin, North Carolina, Ohio, New Jersey, Arkansas và mới nhất là bang Kentucky, đã cấm việc sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị công. TikTok cũng tuyên bố luôn tập trung vào đảm bảo an toàn cho người dùng trẻ và hạn chế các tính năng theo độ tuổi trong khi bị yêu cầu cung cấp thêm thông tin về tác động của ứng dụng đối với thanh thiếu niên trong bối cảnh có nhiều lo ngại về những nội dung độc hại trên nền tảng chia sẻ video ngắn này.

Trong khi đó, tại Anh, Meta Platforms Inc - công ty mẹ của Facebook, đã đề nghị Tòa phúc thẩm về cạnh tranh tại London chặn vụ kiện tập thể của 45 triệu người dùng cáo buộc mạng xã hội này đã lợi dụng vị thế để thu lời từ dữ liệu cá nhân của người dùng. Học giả Liza Lovdahl Gormsen - đại diện hàng triệu người dùng Facebook tại Anh, nêu rõ, người dùng đã không được bồi thường thỏa đáng cho giá trị từ những dữ liệu cá nhân mà họ buộc phải cung cấp để sử dụng nền tảng này. Các hoạt động khai thác dữ liệu của Meta đã vi phạm luật cấm hành vi lạm dụng vị thế của các doanh nghiệp lớn. Ước tính tổng thiệt hại mà nguyên đơn phải chịu là khoảng 3 tỷ bảng Anh (3,7 tỷ USD).

Trước đó, ngày 29-1, Bộ Tư pháp Mỹ đã nộp hồ sơ kiện độc quyền quảng cáo trực tuyến đối với Alphabet - công ty mẹ của Google, vì cho rằng Google đã lạm dụng sức mạnh thị trường trong quảng cáo trực tuyến và yêu cầu công ty thoái vốn khỏi 2 cấu phần quan trọng: máy chủ quảng cáo để bán không gian quảng cáo và trao đổi quảng cáo. Vụ kiện này được cho là sẽ có tác động lớn đến ngành quảng cáo trực tuyến trị giá 500 tỷ USD của Mỹ trong bối cảnh Microsoft hoặc Comcast có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc độc quyền tương tự.

Nguy cơ nối tiếp nguy cơ

Tức giận vì quyền lực của những Big Tech - “gã khổng lồ công nghệ”, ngày càng lớn, gây hại lên sức khỏe tâm thần những người dùng trẻ, nhiều nhóm bảo vệ trẻ em của Anh, trong đó có NSPCC, đã thúc đẩy chính phủ siết chặt quy tắc với giới điều hành mạng xã hội. Đối với vụ kiện tập thể của 45 triệu người dùng tại Anh, theo Bloomberg, Thủ tướng Rishi Sunak có vẻ kiên định củng cố Dự luật An toàn trực tuyến (nhằm bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi khỏi những nội dung có hại), chí ít có thể làm giới điều hành mạng xã hội phải suy nghĩ kỹ trước khi đặt chân tới nước Anh.

Không chỉ có người tiêu dùng, một loạt doanh nghiệp, học giả và chuyên gia nhân quyền cũng đã ký kiến nghị bảo vệ lá chắn trách nhiệm pháp lý về các thuật toán công nghệ của các Big Tech (như Meta, Twitter và Microsoft…). Trong một kiến nghị gửi đến Tòa án tối cao Mỹ về thuật toán công nghệ, các doanh nghiệp lập luận: việc loại trừ các công cụ do trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển khỏi các biện pháp bảo vệ pháp lý của liên bang sẽ gây ra những thay đổi sâu rộng đối với mạng internet mở.