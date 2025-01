Các cơ quan báo chí góp phần thu hút du khách đến với Lâm Đồng

Chiều 7-1, Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành thông tin và truyền thông năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Theo Sở Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2024 hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở và các cơ quan báo chí với gần 500 nhân sự đã tham gia truyền tải nhiều thông tin tích cực, phản ánh kịp thời quá trình phát triển về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2024; đặc biệt, đã phản ánh kịp thời các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác tại địa phương…

Cùng với đó là các sự kiện quan trọng như Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng; Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-năm 2024 với hàng ngàn tin bài nổi bật, đặc sắc, khai thác nhiều khía cạnh tích cực đã làm nổi bật Lâm Đồng trên các trang báo và mạng xã hội, góp phần thu hút du khách thứ 10 triệu đến với Lâm Đồng trong năm 2024.

Năm 2024, tỉnh Lâm Đồng đón 10 triệu lượt khách du lịch (tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, khách quốc tế ước đạt: 600.000 lượt (tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023), khách nội địa ước đạt: 9,4 triệu lượt (tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2023). Trong số này, khách qua lưu trú ước đạt: 7.600.000 lượt, doanh thu từ du lịch ước đạt 18.000 tỷ đồng.