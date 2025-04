Các đêm chung kết Dalat Best Dance Crew 2025 mở cửa miễn phí

Chiều 25-4, Ban Tổ chức giải Dalat Best Dance Crew 2025 cho biết, các đêm thi chung kết của Dalat Best Dance Crew 2025 – Hoa Sen Home International Cup diễn ra vào ngày 29-4 và 1-5 tại quảng trường Lâm Viên – TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sẽ mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách.

Dalat Best Dance Crew – Hoa Sen Home International Cup 2025 là sân chơi giao lưu và tranh tài vũ đạo đỉnh cao với hai bảng đấu: Phong trào mở rộng và quốc tế.

Ban tổ chức giải Dalat Best Dance Crew 2025 thông tin về các đêm chung kết sẽ diễn ra tại TP Đà Lạt

Qua 2 vòng bán kết của bảng Phong trào, 5 đội thi của bảng C bước vào vòng chung kết bao gồm: JAEGER SQUAD (Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), THE GRAFTS (Trường Đại học Hoa Sen), VORTEX DANCE CREW (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM), BE DANCER (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM) và REMIX ONE CREW (Trường Đại học Tôn Đức Thắng).

Với bảng A, 7 cái tên xuất sắc nhất góp mặt trong chung kết là 212 Nation Junior Crew, Ori Stepz Kids, Ninekids Đơn Dương, TS Kids và HV - Junior, Style2D và Athena.

Ở bảng B có 10 nhóm nhảy vào chung kết: AYS Crew, 212 Nation, Foggy DLU Crew, S.U.N Dance Team, Way D, Ha-Lo Dance Team, Hercule - YU Crew, CDC, DucTrong Dancing, THPT Nguyễn Du.

Các đội tham gia thi đấu tại vòng bán kết giải Dalat Best Dance Crew 2025

Với bảng Quốc tế, 8 đội thi đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực hứa hẹn sẽ mang đến những màn thi đấu rực lửa bao gồm: F.E.D CREW, KALLUS, LYRICÍST, RANDOMLY, HUSTLE CREW, BZONE DANCE GROUP​ (Việt Nam), Special King Crew (Trung Quốc)​, Bitgoeul Dancers (Hàn Quốc)​.

Chung kết bảng Phong trào mở rộng sẽ diễn ra vào ngày 29-4 tại quảng trường Lâm Viên. Chung kết bảng Quốc tế sẽ diễn ra vào ngày 1-5.

ĐOÀN KIÊN