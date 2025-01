Các sản phẩm của Kaspersky dẫn đầu về hiệu suất trong năm 2024

Các sản phẩm của Kaspersky góp phần tích cực vào hệ thống an toàn thông tin.

Trong đó, các sản phẩm Kaspersky Plus (đổi tên thành Kaspersky Premium từ quý 4 năm 2024), Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB), và Kaspersky Small Office Security (KSOS) đều đạt Điểm TAR tuyệt đối trong cả bốn quý của năm. Các sản phẩm này nhận được số điểm tối đa là 1.140 điểm trong quý 1, quý 3 và 1.144 điểm trong quý 4, tương đương 100%.

Trong phân khúc dành cho Người dùng cá nhân, Kaspersky Plus thể hiện độ chính xác và hiệu quả vượt trội, khi chỉ có một sản phẩm cạnh tranh khác đạt được kết quả tương đương. Ở phân khúc dành cho Doanh nghiệp và Công ty nhỏ, Kaspersky Endpoint Security for Business và Kaspersky Small Office Security là hai sản phẩm dẫn đầu; không một đối thủ nào đạt được điểm TAR tương đương trong toàn bộ chu kỳ kiểm tra xuyên suốt cả năm.

Trong năm 2024, ứng dụng Kaspersky Endpoint Security dành cho Windows - cái tên nổi bật quen thuộc trong các bài kiểm tra của SE Labs, đã trở thành sản phẩm then chốt của dòng Kaspersky Next. Cột mốc này đánh dấu sự mở rộng thành công của Kaspersky sang giải pháp bảo mật thế hệ mới, đảm bảo rằng các tiêu chuẩn cao và hiệu suất vượt trội mà KES for Windows thể hiện sẽ củng cố thêm khả năng tiên tiến của Kaspersky Next.

Kaspersky từ lâu đã khẳng định vị thế vượt trội trong lĩnh vực an ninh mạng, được minh chứng thực tế qua kết quả trong những năm gần đây. Kaspersky Plus xuất sắc đạt điểm TAR cao nhất trong cả bốn quý. Đây là thành tích mà chưa sản phẩm nào trong cùng phân khúc có thể sánh kịp.

Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành Kaspersky Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ: “Việc đạt thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong cả bốn quý của năm 2024 là cột mốc quan trọng, khẳng định cam kết của Kaspersky trong việc mang đến những giải pháp an ninh mạng tốt nhất, đổi mới nhất cho khách hàng. Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng mà quý khách hàng và đối tác gửi trao, và sẽ không ngừng nỗ lực để phát triển các giải pháp bảo mật tiên tiến, bảo vệ những giá trị quan trọng của khách hàng.”

BÌNH LÂM