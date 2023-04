Các tuyến cao tốc mới Mai Sơn - QL45, Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Phan Thiết - Dầu Giây có thể được nâng tốc độ lên 90km/h

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát thiết kế, tình trạng thực tế, điều kiện thời tiết, các giải pháp an toàn giao thông để có thể nâng tốc độ trên các tuyến cao tốc 4 làn xe lên 90 km/h.

Cụ thể, đối với các dự án đang hoàn thiện xây dựng, chuẩn bị tiếp nhận, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng như: Mai Sơn - QL45, Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Phan Thiết - Dầu Giây, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra an toàn giao thông rà soát các yêu cầu thiết kế, tình trạng thực tế của tuyến đường, điều kiện thời tiết, các giải pháp an toàn giao thông.

Sau khi rà soát, các đơn vị đánh giá, góp ý đảm bảo phù hợp với tốc độ khai thác hoặc có điều chỉnh các giải pháp kỹ thuật nếu cần như: làn tăng, giảm tốc; khoảng cách an toàn; hệ thống an toàn… để có thể đưa đưa vào khai thác với tốc độ 90km/h được an toàn, đồng bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Hiện 3 tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45, Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Phan Thiết - Dầu Giây đã lắp đặt biển báo tốc độ tối đa 80 km/h. Bên cạnh đó, các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn và Trung Lương - Mỹ Thuận đã đưa vào khai thác 4 làn xe với tốc độ tối đa chỉ 80 km/h.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện các tuyến cao tốc 4 làn xe tại Việt Nam đang giới hạn tốc độ tối đa là 80 km/h. Tuy nhiên, theo Tiêu chuẩn cơ sở đường ô tô cao tốc mới (TCCS 42:2022/TCĐBVN) vừa được công bố, tốc độ khai thác đường cao tốc 4 làn xe phụ thuộc vào tình trạng thực tế của đường, điều kiện thời tiết, tình trạng giao thông... tuy nhiên không nên quá 90 km/h.

Trước đó, Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ và chủ đầu tư dự án điều chỉnh tốc độ tối đa lên 90km/h trên các tuyến cao tốc 4 làn xe sắp đưa vào vận hành.