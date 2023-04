Cần đẩy nhanh tiến độ làm đường cao tốc ở An Giang

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, những vấn đề liên quan đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Ngày 19-4 tại xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, gồm: Đại tá Chau Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đôn Tuấn Phong đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, những vấn đề liên quan đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, các cử tri phản ánh, đề xuất ý kiến, kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang về các vấn đề, như: Ô nhiễm nguồn nước từ lò giết mổ; các xe trọng tải lớn chạy trên đường nông thôn vào ban đêm gây ảnh hưởng đến người dân; sửa chữa các tuyến đường đã xuống cấp; xử lý tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đôn Tuấn Phong cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã cùng với Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề xuất các bộ, ngành liên quan đến cơ chế, chính sách. Đặc biệt là đề xuất về đầu tư công quan trọng như đường tránh TP Long Xuyên nối Quốc lộ 91, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng nối với cảng Trần Đề. Cao tốc này là một trong bốn tuyến trọng điểm của cả nước.

Trước đây, cao tốc này đưa vào dự án sau năm 2030 nhưng đơn vị đã tranh thủ, đấu tranh quyết liệt để đưa tuyến cao tốc này có thể khởi công trong năm 2023.

"Tuy nhiên, hiện nay người dân đã sẵn sàng di dời nhà cửa, thậm chí mồ mả để tạo điều kiện giải phóng mặt bằng nhưng chính quyền vẫn còn chậm công bố thông tin giá bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cao tốc này sớm thi công sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế cho An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long rất lớn", ông Đôn Tuấn Phong nói.