Cải cách thủ tục hành chính: Hướng tới giảm một nửa thời gian và chi phí

Với nhiều mô hình mới, ứng dụng số và cách làm linh hoạt, TPHCM đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu cắt giảm 50% thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tục gọn, kết quả nhanh

Sáng đầu tuần, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Lợi, không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng trật tự. Trong dòng người có mặt tại đây, bà Nguyễn Thị Thương (khu phố Phú Lợi 2) đến làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân. Theo quy định, thủ tục này cần 3 ngày làm việc, nhưng hồ sơ của bà được giải quyết và trả kết quả trong 2 ngày. Ra về với sự hài lòng, bà Thương bày tỏ: “Tôi rất vui và yên tâm”.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. ẢNH: NGÔ BÌNH

Ở trung tâm thành phố, ông Nguyễn Thanh Quốc đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn làm thủ tục trích lục khai sinh vào thời điểm gần cuối giờ chiều. Theo quy định, hồ sơ của ông sẽ được trả kết quả trong ngày hôm sau. Tuy nhiên, sau khi nghe ông Quốc cho biết cần kết quả gấp, công chức của trung tâm đã hỗ trợ trả kết quả cho ông trước khi hết giờ làm việc buổi chiều.

Cùng với nâng cao sự hài lòng của người dân, công tác rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại TPHCM đang chuyển biến, với tỷ lệ trả kết quả đúng và trước hạn ở nhiều nơi đạt gần tuyệt đối. Ông Bùi Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, thông tin, trong quý 1-2026, trung tâm tiếp nhận hơn 8.500 hồ sơ, tỷ lệ trả kết quả đúng và trước hạn đạt 99,6%. Trung tâm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp tục cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp.

Kết quả cải cách TTHC TPHCM quý 1-2026 - 2.231 TTHC được công bố - 540 thủ tục được đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa - 2.042 thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến - 987.554 hồ sơ được tiếp nhận - 90,68% hồ sơ nộp trực tuyến - 88,91% hồ sơ được cấp kết quả điện tử - 88,37% hồ sơ được số hóa - 96,29% là tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp Nguồn: UBND TPHCM - Tổng hợp: ĐÔNG SƠN

Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, cho hay, phường đã chủ động rà soát, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm khâu trung gian và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong từng bước xử lý hồ sơ. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và sử dụng lại dữ liệu, giúp giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian cho người dân. Phường đặt mục tiêu giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết TTHC, bảo đảm hồ sơ đúng hạn, trước hạn ở mức cao.

Hướng tới nền hành chính số

Việc cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp được TPHCM nỗ lực thực hiện với nhiều mô hình, giải pháp cụ thể. Chẳng hạn, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóc Môn ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100%, 100% kết quả được ký số, thanh toán trực tuyến đạt gần 90%. Mô hình “công sở số” được triển khai đồng bộ, cùng các sáng kiến như “hộp thư số mặt trận”, “điểm hẹn trà đá số” hay dịch vụ công tại ấp đã giúp đưa TTHC đến gần dân hơn, dễ tiếp cận hơn.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thới An (TPHCM) hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. ẢNH: NGÔ BÌNH

Tương tự, phường Bình Tiên chủ động cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, với thủ tục chứng thực, sao y giấy tờ, phường giải quyết ngay trong 15-30 phút nhờ cơ chế ủy quyền. Trích lục hộ tịch được giải quyết trong ngày nếu có dữ liệu điện tử. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài từ 5 ngày rút ngắn còn 4 ngày. Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con từ 3 ngày rút ngắn còn 2 ngày. Đăng ký hộ kinh doanh từ 5 ngày rút ngắn còn 3 ngày.

Bên cạnh đó, phường triển khai các mô hình thiết thực: “chứng thực ngoài trụ sở” đã hỗ trợ gần 50 trường hợp; “quầy ưu tiên” hỗ trợ cho người yếu thế đã hỗ trợ hơn 600 trường hợp. “Hệ thống ATM tự động 24/7” đã trả hơn 700 kết quả giải quyết TTHC cho người dân, ngay cả ngoài giờ làm việc. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tiên Lương Thanh Trúc, việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại phường Bình Tiên đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, nâng cao sự hài lòng và niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở.

Tại phường Bình Tân, việc hiện đại hóa bộ phận một cửa được thực hiện bài bản với hệ thống lấy số tự động, ki-ốt tra cứu thông tin, khu vực hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến. Phường cũng ứng dụng mã QR, xây dựng chuyên trang điện tử và triển khai “Trợ lý ảo TTHC” hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, tìm hiểu về TTHC. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hợp lệ tăng lên rõ rệt, tình trạng sai sót giấy tờ giảm đáng kể.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân Phạm Thị Tuyết Nga chia sẻ, phường tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC tại địa phương; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tăng cường các đợt kiểm tra đột xuất bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Ngoài ra, phường chủ động khai thác, sử dụng lại và tuyệt đối không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, giấy tờ đã tích hợp và được chia sẻ từ VNeID. Phường cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chủ quản quản lý cơ sở dữ liệu để xử lý kịp thời các trường hợp thông tin không đầy đủ, sai lệch, chưa cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh đó, phường tiếp tục phát huy tính hiệu quả các mô hình của phong trào “Bình dân học vụ số” để công tác chuyển đổi số trên địa bàn ngày càng thực chất hơn. Những nỗ lực của địa phương trong nâng cao tinh thần phục vụ, ứng dụng công nghệ, cắt giảm quy trình… đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu cắt giảm 50% thời gian và chi phí thực hiện TTHC, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Tự động kết nối, khai thác dữ liệu trên hệ thống Theo UBND TPHCM, thành phố đã công bố 2.231 TTHC, trong đó 2.066 TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính. Thành phố đã rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa hơn 500 thủ tục, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến sản xuất - kinh doanh. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được mở rộng với hơn 2.000 thủ tục đủ điều kiện triển khai, trong đó dịch vụ công toàn trình chiếm tỷ lệ lớn. Mô hình “một cửa - một quyết định - một đầu mối” tiếp tục được hoàn thiện, hướng đến giảm tối đa tầng nấc trung gian. Thành phố cũng thí điểm nhiều giải pháp mới, như ki-ốt thông minh, robot hỗ trợ, trạm công dân số… nhằm hiện đại hóa trải nghiệm dịch vụ công. Ngoài ra, thành phố đã chủ động rà soát danh mục 432 TTHC có thành phần hồ sơ được thay thế bằng thông tin trên các cơ sở dữ liệu. Đồng thời quán triệt thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc đã được tích hợp, chia sẻ qua ứng dụng VNeID. Thành phố cũng yêu cầu tái cấu trúc quy trình TTHC, hướng tới việc hệ thống tự động kết nối, khai thác dữ liệu để “điền sẵn” vào biểu mẫu điện tử (e-Form) và loại bỏ triệt để các bước trung gian không cần thiết thông qua việc truy vấn dữ liệu đã được làm sạch, số hóa.

NGÔ BÌNH - VĂN MINH - TÂM TRANG