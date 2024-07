Camera quay video 4K nhỏ nhất thế giới GO 3S có giá 10.890.000 đồng

Camera Insta360 GO 3S

Vẻ ngoài nhỏ gọn chỉ bằng ngón tay cái, phiên bản GO 3S mới nhất giờ đây mạnh mẽ hơn! Khả năng quay video 4K 30fps của GO 3S biến đổi chất lượng hình ảnh, tạo ra những video sắc nét, rõ ràng và sống động hơn đáng kể. Được trang bị chip xử lý mạnh mẽ hơn 50% và ống kính góc rộng mới, GO 3S cung cấp gấp đôi số pixel so với camera 2.7K phiên bản cũ, cùng người dùng giữ trọn khoảnh khắc gia đình, lưu giữ các chuyến đi đáng nhớ và thỏa sức sáng tạo với những chi tiết chân thực.

Chất lượng hình ảnh của GO 3S cũng được cải thiện đáng kể qua góc nhìn MegaView FOV mới, mang lại hình ảnh chân thực hơn với ít biến dạng và các cạnh thẳng hơn; Hỗ trợ Dolby Vision giúp dải tương phản động rộng hơn và chi tiết được cải thiện nhờ công nghệ HDR mới; Nâng cấp quay chậm Slow Motion, tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt trở nên mượt mà hơn với tốc độ lên đến 200fps ở 1080p hoặc 100fps ở 2.7K.

Insta360 GO 3S tích hợp các chức năng toàn diện và hiệu suất mạnh mẽ trong một thiết kế nhỏ gọn chỉ 39g. Vỏ Action Pod không thay đổi so với GO 3, hoạt động như một hộp đựng đa năng để điều khiển từ xa và sạc cho GO 3S. Cho dù quay phim với camera bên trong Action Pod hay gắn riêng biệt, bạn đều có thể xem trước các cảnh quay trên màn hình cảm ứng lật 2.2 inch, một lựa chọn tuyệt vời cho người dùng quay vlog và chụp ảnh selfie.

Được thiết kế để hoạt động xuyên suốt trong một hành trình dài, Insta360 GO 3S đảm bảo độ bền cao ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt và áp lực môi trường, cùng với khả năng kháng nước 10m (33ft) và Action Pod đạt chuẩn chống nước IPX4, bảo vệ khỏi mưa và tuyết, nhưng không nên ngâm trong nước hoặc sử dụng cho các hoạt động liên quan đến nước tốc độ cao như lướt sóng và trượt nước.

Điểm nâng cấp vượt trội chính là khả năng định vị với Apple Find My. Thiết bị này nhanh chóng định vị camera bằng điện thoại, an tâm hơn khi gắn camera trên thú cưng và trẻ con.

Thiết bị này cũng có tính năng chỉnh sửa AI cho việc tạo nội dung dễ dàng. Theo đó người dùng chỉ cần truy cập vào tính năng Chỉnh sửa tự động (Auto Edit) trong ứng dụng Insta360 để tạo các cuộn phim sẵn sàng chia sẻ, hoặc chỉnh sửa thủ công với bộ công cụ chuyên nghiệp và đầy đủ. Trí tuệ nhân tạo (AI) còn giúp người dùng kết hợp các thước phim thành một video, đồng bộ với nhịp điệu của âm nhạc. Đối với người dùng chạy bộ và đạp xe, hãy thử phủ lên video các dữ liệu như GPS, tốc độ và sức mạnh từ thiết bị Garmin hoặc Apple Watch, với tùy chọn bảng điều khiển số liệu tương tác…

Insta360 GO 3S với hai phiên bản màu trắng và đen, có dung lượng có sẵn là phiên bản 64GB và 128GB với giá bán lẻ tương ứng 10.890.000 đồng và 11.590.000 đồng .

KIM THANH