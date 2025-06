OPPO A5x xứng tầm vượt qua mọi thử thách

Kế thừa thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng của dòng A Series, OPPO A5x chỉ mỏng 7,99mm, nhẹ 193g. Các phiên bản màu sắc đều được chế tác tinh xảo bằng CNC và công nghệ in UV, mang đến vẻ ngoài vừa tinh tế, vừa cá tính…

Nhưng sản phẩm này được thiết kế để chịu đựng sự khắc nghiệt theo thời gian, OPPO A5x trang bị khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP65, giúp bảo vệ điện thoại khỏi các yếu tố môi trường. Thiết kế khép kín ngăn chặn các hạt bụi, cát, sợi vải…xâm nhập vào thiết bị giúp người dùng an tâm khi hoạt động ngoài trời, hoặc tại các công trình xây dựng hoặc môi trường có nhiều bụi bẩn.

Để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ trong cuộc sống, OPPO A5x tích hợp nhiều lớp bảo vệ bổ sung: Khay SIM có đệm silicon, cổng sạc USB-C sử dụng đầu nối chống nước, các linh kiện bên trong được gia cố bằng keo dán chính xác và đệm xốp nhằm giảm thiểu tác động do va đập hoặc rung lắc. Với kết cấu bền vững cả bên trong lẫn bên ngoài, OPPO A5x giảm thiểu rủi ro hư hỏng, kéo dài tuổi thọ máy và hạn chế sửa chữa.

OPPO A5x còn thiết lập chuẩn mực mới về độ bền chuẩn quân đội và đạt chứng nhận SGS Gold Label với màn hình kính cường lực hai lớp có thể chịu va đập cao hơn 160% so với kính thông thường, trong khi khung hợp kim siêu bền giúp bảo vệ linh kiện quan trọng khỏi va đập hằng ngày. Các thử nghiệm trong phòng lab cho thấy máy vẫn hoạt động sau khi thả rơi, trầy xước do chìa khóa – thậm chí sau khi bị xe cán qua – trở thành lựa chọn an toàn cho người dùng.