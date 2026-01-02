Căn bệnh nguy hiểm khiến người đàn ông gục ngã khi đang chơi cầu lông

Khi đang chơi cầu lông cùng bạn bè, anh L.V.H. (32 tuổi) đột ngột đau ngực dữ dội, ngã gục rồi ngưng tim. Trải qua 7 ngày hồi sức, anh mới thoát cửa tử.

Ngày 2-1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân viêm cơ tim tối cấp sau 1 tuần nỗ lực điều trị.

Trước đó, ngày 20-12-2025, khi đang tham dự một giải đấu cầu lông, anh L.V.H (32 tuổi, phường Bình Trưng, TPHCM) đột ngột cảm thấy hồi hộp, choáng váng, đau ngực dữ dội.

Dù nghỉ ngơi nhưng tình trạng ngày càng nặng, anh được bạn bè đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần nhất.

Bệnh nhân L.V.H. hồi phục sau 1 tuần hồi sức tích cực

Tại đây, bệnh nhân mất ý thức, ngưng tuần hoàn, chẩn đoán rối loạn nhịp thất. Ê-kíp cấp cứu thực hiện hồi sinh tim phổi và kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Khoảng 15 phút sau, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận người bệnh với sự chuẩn bị sẵn sàng của ê-kíp ECMO (oxy hóa máu màng ngoài cơ thể).

Bệnh nhân vừa được hồi sức rối loạn nhịp thất, vừa can thiệp V-A ECMO cấp cứu. Kết quả chụp CT loại trừ các nguyên nhân như nhồi máu cơ tim cấp, thuyên tắc động mạch phổi hay bệnh lý cấp tính động mạch chủ.

Bệnh nhân được kiểm soát thân nhiệt, sử dụng coriticosteroid liều cao, lọc máu liên tục. Trải qua 48 giờ hồi sức, bệnh nhân tỉnh táo. Sau 7 ngày nhập viện, anh gần như ổn định hoàn toàn và có thể xuất viện. Kết quả chụp MRI xác nhận tình trạng viêm cơ tim cấp.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, viêm cơ tim cấp do virus thường xuất hiện nhiều trong các tháng khí hậu trở lạnh hay mùa mưa.

Bệnh có triệu chứng giống như cảm cúm, viêm dạ dày - ruột nên người bệnh thường chủ quan. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể có biểu hiện đau ngực, khó thở, hồi hộp...

Một số ít người bệnh viêm cơ tim cấp diễn tiến viêm cơ tim tối cấp với rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, dễ dẫn đến đột tử nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

GIAO LINH