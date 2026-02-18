Rộn ràng chương trình nghệ thuật “Hương sắc mùa xuân”
SGGPO
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Mừng xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh với chủ đề Hương sắc mùa xuân được Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen tổ chức tại Quảng trường Khánh Hội (phường Vĩnh Hội, TPHCM) tối Mùng 1 Tết (17-2).
Đại diện lãnh đạo địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách tham dự chương trình.
Chương trình nghệ thuật Hương sắc mùa xuân được tổ chức vào ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với mong muốn gửi gắm đến khán giả những hình ảnh đẹp nhất của mùa xuân, ngợi ca và tôn vinh những giá trị văn hóa ngày tết cổ truyền của dân tộc, giúp đem lại nhiều niềm vui, sự phấn khởi đến cho mọi người, mọi nhà.
Chương trình nghệ thuật lần lượt trình bày nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc: Tết Nguyên Đán, Tết về rồi,Năm qua ta đã làm gì, Xinh tươi Việt Nam, Như hoa mùa xuân, Mùa xuân trở về, Thương quá Việt Nam, Hạnh phúc xuân ngời, Điệp khúc mùa xuân, Tết đón xuân về, Thì thầm mùa xuân, Ngày xuân long phụng sum vầy, Xuân quê hương - Tết rực rỡ, Về ăn cơm, độc tấu sáo trúc Hoa nắng, tân cổ Nắng có còn xuân, xiếc tạo hình nghệ thuật trên vòng xoay...
Chương trình có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Lê Anh Tuấn, Trương Hiếu Thảo, Cao Công Nghĩa, Kha Thi, nhóm Lạc Việt, nhóm Nhật Nguyệt, nhóm nhạc Nam Tộc, nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh, nghệ sĩ xiếc Hiển Phước, Trúc Vi, rapper Minh Hy, vũ đoàn Ruby.