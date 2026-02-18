Rộn ràng chương trình nghệ thuật “Hương sắc mùa xuân”

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Mừng xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh với chủ đề Hương sắc mùa xuân được Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen tổ chức tại Quảng trường Khánh Hội (phường Vĩnh Hội, TPHCM) tối Mùng 1 Tết (17-2).

Nhóm Lạc Việt biểu diễn bài hát "Tết Nguyên Đán" mở màn chương trình nghệ thuật đặc biệt Mừng xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh chủ đề "Hương sắc mùa xuân" biểu diễn tại Quảng trường Khánh Hội trong tối Mùng 1 tết. Ảnh: THÚY BÌNH

Đại diện lãnh đạo địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách tham dự chương trình.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội Nguyễn Thùy Trinh tặng quà lưu niệm cho đơn vị Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục tân cổ "Nắng có còn xuân". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật Hương sắc mùa xuân được tổ chức vào ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với mong muốn gửi gắm đến khán giả những hình ảnh đẹp nhất của mùa xuân, ngợi ca và tôn vinh những giá trị văn hóa ngày tết cổ truyền của dân tộc, giúp đem lại nhiều niềm vui, sự phấn khởi đến cho mọi người, mọi nhà.

Màn song ca ngẫu hứng ca khúc "Hạnh phúc xuân ngời" của ca sĩ Lê Anh Tuấn và Nguyễn Văn Quý - chiến sĩ dân quân phường Vĩnh Hội. Ảnh: THÚY BÌNH

Nhóm Nhật Nguyệt và Rapper Minh Hy biểu diễn tiết mục "Xuân quê hương - Tết rực rỡ". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật lần lượt trình bày nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc: Tết Nguyên Đán, Tết về rồi, Năm qua ta đã làm gì, Xinh tươi Việt Nam, Như hoa mùa xuân, Mùa xuân trở về, Thương quá Việt Nam, Hạnh phúc xuân ngời, Điệp khúc mùa xuân, Tết đón xuân về, Thì thầm mùa xuân, Ngày xuân long phụng sum vầy, Xuân quê hương - Tết rực rỡ, Về ăn cơm, độc tấu sáo trúc Hoa nắng, tân cổ Nắng có còn xuân, xiếc tạo hình nghệ thuật trên vòng xoay...

Ban nhạc Nam Tộc biểu diễn hòa tấu "Ngày xuân Long Phụng sum vầy". Ảnh: THÚY BÌNH

Ca sĩ Cao Công Nghĩa biểu diễn ca khúc "Như hoa mùa xuân". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Lê Anh Tuấn, Trương Hiếu Thảo, Cao Công Nghĩa, Kha Thi, nhóm Lạc Việt, nhóm Nhật Nguyệt, nhóm nhạc Nam Tộc, nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh, nghệ sĩ xiếc Hiển Phước, Trúc Vi, rapper Minh Hy, vũ đoàn Ruby.

THÚY BÌNH