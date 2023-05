Cận cảnh công an trình diễn võ thuật, bắn súng

Bảng thi số 4 gồm có công an 20 đơn vị các tỉnh thành phía Nam với hơn 800 cán bộ chiến sĩ (CBCS).

Từ ngày 21-5 đến ngày 23-5, các đội tuyển tham gia các phần thi tình huống võ thuật; kỹ thuật, chiến thuật; đồng diễn bài võ Hoa Mai Quyền; bắn súng bắn tỉa, bắn súng tiểu liên AK, súng tiểu liên AK kết hợp súng ngắn; vượt vật cản... ở các địa điểm khác nhau, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Hội thi lần có các nội dung mới được bổ sung trong tài liệu huấn luyện quân sự và sử dụng công cụ hỗ trợ lần đầu tiên đưa vào hội thi, như: bài bắn súng trường bắn tỉa. Đây là bài bắn khó, đòi hỏi CBCS phải có kỹ năng sử dụng thành thạo vũ khí, trình độ chuyên môn cao.

Đặc biệt, ở phần thi võ thuật, ban tổ chức đánh giá cao các đội tham dự đã có những nội dung thi đạt kết quả tốt. Nhiều đòn ghép tấn công và phòng ngự được phối hợp nhịp nhàng và đẹp mắt. Các tình huống ứng dụng võ thuật được xây dựng phù hợp với đặc thù công tác, chiến đấu của từng đơn vị.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 95 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đội tuyển Công an tỉnh Lâm Đồng đạt giải Nhất toàn đoàn; Giải Nhì toàn đoàn thuộc về Công an TPHCM, Trường Cao đẳng CSND 2 và Công an tỉnh Đồng Nai. Giải Ba được trao cho Công an tỉnh Trà Vinh, Trường Đại học CSND, Công an TP Cần Thơ, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Công an các tỉnh Cà Mau, Tây Ninh, Kiên Giang, Long An, Hậu Giang và Sóc Trăng đạt giải Khuyến khích.

Hội thi vòng loại năm nay, Đoàn Công an TPHCM tham gia tất cả các nội dung thi và xuất sắc đạt 9 giải tập thể, cá nhân ở các phần thi: Giải Nhất đồng đội Kỹ thuật võ thuật; Giải Nhì đồng đội Đồng diễn và phân thế Mai Hoa Quyền; Giải Ba đồng đội Chiến thuật Võ thuật; Giải Nhì đồng đội phần thi Tình huống ứng dụng võ thuật CAND; Huy chương Vàng bắn chậm CZ75; Giải Nhì chỉ huy võ thuật; Huy chương Vàng AK phối hợp súng ngắn CZ75; Huy chương Đồng, đồng đội AK phối hợp súng ngắn CZ75;…