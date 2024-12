Can ngăn cãi nhau, người đàn ông bị đâm tử vong

Ngày 17-12, Văn phòng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Quang Thạnh (sinh năm 1985, trú tại xã Hoà An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giết người".

Cơ quan công an đang lấy lời khai đối tượng Thạnh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15-12, Thạnh cùng anh L. (sinh năm 1981), anh T. (sinh năm 1982, trú cùng xã) và chị N. (sinh năm 1987, trú tỉnh Tiền Giang) vào rẫy của Thạnh ở thôn Thăng Tiến 3 (xã Hòa An) ăn nhậu. Sau đó, anh L. và T. nằm ngủ, còn Thạnh và chị N. ngồi nói chuyện với nhau tại phòng ngủ. Thạnh ghen tuông vì cho rằng chị N. đang quen với người đàn ông khác. Chị N. tát Thạnh 2 cái vào mặt rồi đứng dậy bỏ đi. Tức giận, Thạnh kéo chị N. ngã xuống nền nhà, dùng dao đe dọa. Nghe ồn ào, anh L. chạy vào phòng can ngăn thì bị Thạnh dùng dao đâm 1 nhát trúng vào bụng. Anh T. cũng chạy vào can ngăn thì Thạnh mới chịu dừng lại.

Đối tượng Thạnh tại cơ quan công an

Chị N. và anh T. bỏ về, còn Thạnh và L. vì quá say nên vẫn ngủ lại nhà rẫy. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, phát hiện L. kêu đau nên Thạnh gọi điện thoại cho chị N. đến đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Thạnh đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

MAI CƯỜNG