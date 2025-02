Cần rà lại rất kỹ cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Theo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, các chính sách đặc thù do Chính phủ đề xuất đều khác so với quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy, cơ quan của Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo làm rõ sự phù hợp của các chính sách với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; đồng thời, đề nghị rà soát các nội dung quy định tại dự thảo nghị quyết.