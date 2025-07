Lật xe đầu kéo đè người đi đường tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 10, xe đầu kéo biển số 61H-104.xx kéo theo rơmoóc 98R-031.xx do ông L.V.Y. (sinh năm 1985, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở gỗ keo lưu thông hướng Bắc – Nam. Trên xe còn chở vợ là bà V.T.T. (sinh năm 1990, trú tỉnh Quảng Ngãi).

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến địa điểm trên, do trời mưa lớn, đường trơn trượt khiến xe bị lật về bên phải. Số gỗ keo trên xe rơi xuống, đè trúng em T.K.H. (sinh năm 2009, trú khu phố 2, phường Đông Hoà), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gỗ keo còn đè lên xe máy biển số 78G1-373.xx do ông T.T.P. (sinh năm 1974, trú thôn Phú Lương, phường Đông Hoà) điều khiển và xe đạp điện do em T.N.S. (sinh năm 2009, trú khu phố 4, phường Đông Hoà) điều khiển.

Xe đầu kéo chở keo bị lật trên Quốc lộ 1

Vụ tai nạn làm bà V.T.T. và ông T.T.P. bị thương, 3 phương tiện hư hỏng nặng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MAI CƯỜNG