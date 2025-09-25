Tối 25-9, Bộ GD-ĐT phát cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học.

Chính phủ sẽ sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học

Bộ GD-ĐT cho biết được Chính phủ giao nhiệm vụ “xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học” và đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng trước khi báo cáo phương án để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Những thông tin lan truyền về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học hiện nay đều không đúng và không phải do Bộ GD-ĐT cung cấp; đề nghị người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin này.

Bộ GD-ĐT cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học

Thông tin chính thức từ Bộ GD-ĐT được cung cấp công khai trên các kênh:

- Cổng thông tin điện tử Bộ: https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx

- Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/thongtinbogiaoducvadaotao

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền những thông tin rằng Bộ GD-ĐT sẽ sáp nhập các trường đại học, trong đó, có một số trường đại học ghép thành các cụm trường đại học phía Bắc, như các trường Bách khoa, Công nghiệp Hà Nội, Điện lực, Công nghệ Giao thông vận tải, Mỏ - Địa chất hợp thành Đại học Kỹ thuật và Công nghệ quốc gia.

Đại học Kinh tế - Luật Quốc gia hình thành từ các trường: Đại học Kinh tế Quốc dân, Thương mại, Ngoại thương, Luật Hà Nội, Học viện Tài chính...

Đại học Y- Sức khỏe Quốc gia hình thành từ: Đại học Y Hà Nội, Y tế công cộng, Y dược cổ truyền, Điều dưỡng…

Theo Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước, Chính phủ sẽ sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả; nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với cơ sở giáo dục đại học; chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý.

Tin liên quan Sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn

PHAN THẢO