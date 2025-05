Cảnh giác bẫy lừa đảo mùa thi tốt nghiệp THPT

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2024 – 2025.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời điểm này, lợi dụng tâm lý lo lắng, căng thẳng của học sinh và sự kỳ vọng của phụ huynh, các đối tượng lừa đảo đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng để thu thập thông tin cá nhân của người dân nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp, chúng xây dựng kịch bản chi tiết, sử dụng công nghệ giả mạo giọng nói, hình ảnh, tạo lập website, tin nhắn thương hiệu (brandname) giống hệt các cơ quan chức năng, trường học để dẫn dụ nạn nhân. Mục tiêu không chỉ là chiếm đoạt tiền bạc mà còn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an đã tổng hợp một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến mà các đối tượng thường sử dụng trong mùa thi như: Rao bán “đề thi thật”, “đáp án chính xác 100%”; mở các khóa ôn thi, luyện thi trực tuyến “ma”, lừa đảo “nâng điểm”, “chạy suất” vào đại học; giả danh cán bộ giáo dục, nhân viên trường học “hỗ trợ” làm hồ sơ, phúc khảo…

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm trên không gian mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần cảnh giác; bảo mật thông tin cá nhân; không truy cập vào đường link lạ... Đồng thời khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, hoặc không may trở thành nạn nhân, hãy bình tĩnh thu thập tất cả bằng chứng (tin nhắn, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng của đối tượng, lịch sử giao dịch...) và trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Tin liên quan Cảnh báo lừa đảo thông qua yêu cầu chỉnh sửa thông tin đăng ký thi tốt nghiệp THPT

MAI CƯỜNG