Cảnh sát giao thông giám sát lái xe qua thiết bị giám sát hành trình

Ngày 4-1, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 1-1-2025, lực lượng cảnh sát giao thông được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Nội dung này được căn cứ theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và các nghị định, thông tư liên quan.

Hình ảnh giám sát lái xe qua thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên ô tô

Theo quy định, thiết bị giám sát hành trình được lắp trên ô tô kinh doanh vận tải, ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ. Còn thiết bị bị ghi nhận hình ảnh người lái xe được lắp trên ô tô chở người từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải (không kể chỗ ngồi của người lái xe), ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, việc này nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xử lý hành vi vi phạm, quản lý Nhà nước về vận tải đường bộ. Dữ liệu cũng sẽ được kết nối, chia sẻ với Bộ GTVT thông qua Cục Đường bộ Việt Nam, sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe phối hợp thực hiện kết nối, tích hợp, kiểm tra thử và truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe về Cục Cảnh sát giao thông.

Thời gian đăng ký lịch kiểm tra thử tích hợp, thử nghiệm tích hợp, truyền dữ liệu trên môi trường thật hoàn thành trước ngày 25-1. Cục Cảnh sát giao thông cũng phân công bộ phận kỹ thuật hướng dẫn các đơn vị hoàn thành nội dung trên.

Trước đó, tại Thông tư số 73/2024, Bộ Công an cũng quy định đơn vị Cảnh sát giao thông được khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

