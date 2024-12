Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm hành vi dùng điện thoại khi lái xe

Tối 5-12, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 15-12, cảnh sát giao thông và công an các địa phương sẽ mở cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2025.