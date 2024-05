Cấp cứu thành công bệnh nhân bị heo táp rách cơ quan sinh dục

Bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân

Ngày 15-5, Bệnh viện Bình Dân cho biết, vừa cấp cứu cho bệnh nhân C.V.H. (46 tuổi, ngụ Bình Phước) bị heo táp, rách một phần vùng da bìu và dương vật, vỡ bao trắng thể hang và chảy máu lượng lớn.

Trước đó, khi thấy heo mẹ đẻ khó, anh H. quyết định vào chuồng để trợ giúp. Tuy nhiên, khi anh H. lại gần thì bất ngờ bị heo mẹ tấn công, táp vào vùng hạ bộ. Mặc dù anh H. đã nhanh nhẹn tránh được cú táp trực diện vào vùng dưới thắt lưng, nhưng anh vẫn bị vết thương khá nghiêm trọng phải cấp cứu.

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận nạn nhân trong tình trạng máu thấm đẫm vùng băng gạc, người bệnh đau đớn. Bộc lộ tổn thương, các bác sĩ nam khoa ghi nhận dương vật, bìu và vùng tầng sinh môn của nạn nhân bầm tím. Dương vật sưng to biến dạng, vẹo lệch sang bên phải cùng vết thương rách da bìu trái. Vùng gốc dương vật vẫn đang tiếp tục chảy máu nhiều. Do nạn nhân bị heo táp và chịu lực kéo bất ngờ, vùng mép các vết thương của anh H. nham nhở đang rỉ máu. Qua siêu âm phát hiện anh H. đã bị vỡ bao trắng thể hang trái đoạn 1/3 giữa, vết rách khoảng 2cm x 3cm đang chảy máu.

ThS-BS Trần Đoàn Thiên Quốc, Khoa Nam Học Bệnh viện Bình Dân, bác sĩ phẫu thuật chính cho người bệnh chia sẻ, anh H. đã được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu trong đêm để cắt lọc vết thương, khâu lại thể hang vỡ và đặt thông niệu đạo dẫn lưu nước tiểu. Ngoài ra, người bệnh còn được được tiêm ngừa uốn ván khẩn cấp.

"Thể hang dương vật là cấu trúc dạng bọt biển bên trong thân dương vật, cho phép máu bơm đầy giúp dương vật cương cứng. Do chức năng chuyên biệt của thể hang, phẫu thuật thể hang bị chấn thương tụ máu đòi hỏi các bác sĩ phải thực hiện kỹ lưỡng. Phẫu thuật khâu lại thể hang giúp lấy sạch máu tụ, tránh nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng cong dương vật về sau, bảo tồn chức năng cương cho người bệnh", BS Trần Đoàn Thiên Quốc thông tin.

Đồng thời cho biết, nếu không được can thiệp tốt, người bệnh không chỉ bị mất máu mà từ vị trí vỡ bao trắng thể hang có nguy cơ hình thành mảng xơ, gây đau khi quan hệ tình dục, rối loạn cương, nhiễm trùng dương vật hoặc thậm chí gây biến chứng gây rò nước tiểu ra da. Thời điểm bị heo táp, rất may nạn nhân tránh kịp theo phản xạ nên giảm bớt tác động nhưng vẫn gây rách thể hang và mất một phần trái da bìu. Bác sĩ đã cắt lọc, khâu da để che phủ vùng bìu và gốc dương vật mà không cần phải ghép da từ vùng khác của cơ thể. Do đó, bên cạnh đó người bệnh được can thiệp kịp thời và đúng phác đồ nên hồi phục nhanh, xuất viện sau hậu phẫu 3 ngày.

Theo TS-BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân, một nghiên cứu tổng quan 67 trường hợp nam giới bị động vật có vú cắn vào cơ quan sinh dục ghi nhận vị trí tổn thương thường gặp nhất là dương vật (44,9%). Có đến 86,6% trường hợp vết thương cơ quan sinh dục do bị cắn cần phẫu thuật. Biện pháp can thiệp phổ biến nhất là rửa vết thương, cắt lọc và khâu vết thương. Các loại phẫu thuật khác dùng trong điều trị bao gồm tạo hình bằng vạt da và ghép da, nối lại, tạo hình niệu đạo, khâu mỏm cụt dương vật, tạo hình bìu và tầng sinh môn. Tỷ lệ biến chứng chung được báo cáo là 19,4% với thời gian theo dõi trung bình sau tai nạn hơn 3 năm. Chấn thương cơ quan sinh dục nam do động vật có vú cắn gây hao tổn và phối hợp nhiều nguồn lực để điều trị. Phẫu thuật thường là phương pháp điều trị cho những nạn nhân bị cắn từ cắt lọc đến phẫu thuật tạo hình. Nam giới khi lao động như chăm sóc gia súc, vận hành máy móc, khi tham gia giao thông, chơi các môn thể thao đối kháng… cần mặc quần bảo hộ vùng hạ bộ để tránh các tai nạn gây tổn thương cơ quan sinh dục nam. Nếu gặp chấn thương hoặc vết thương cơ quan sinh dục nam, cần đến ngay cơ sở y tế để được sơ cứu, nếu tổn thương nặng cần được điều trị tại các bệnh viện có chuyên khoa tiết niệu - nam khoa.

THÀNH SƠN