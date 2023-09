Cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho người dân xuyên lễ Quốc khánh

Sáng 3-9, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VneID cho khoảng 500 người dân ở Chung cư Mỹ An, phường Hiệp Bình Chánh, TPHCM.

Ghi nhận của PV Báo SGGP, từ sớm các cán bộ chiến sĩ của Công an TP Thủ Đức đã có mặt tại sảnh chung cư. Tại đây, có 2 máy tính được lắp đặt để triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho người dân.

Chị Ý (sinh năm 1996, ngụ chung cư) cho biết, dịp lễ chị không đi đâu nên ngay khi được Ban quản trị chung cư thông báo cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 tại sảnh nên tranh thủ làm ngay.

“Tôi đi làm suốt, không có thời gian ra cơ quan công an để làm thủ tục, nay được hỗ trợ làm tận chung cư. Cán bộ Công an làm việc tận tình, nhanh chóng nên tôi khá hài lòng. Mai mốt tôi không cần mang theo nhiều giấy tờ vì ví điện tử trong ứng dụng VneID đã tích hợp đầy đủ các loại giấy tờ…”, Chị Ý chia sẻ.

Công an TP Thủ Đức cho biết, đây là hoạt động trong việc cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 của Công an TPHCM với tất cả công dân đáp ứng điều kiện theo quy định hiện đang cư trú, tạm trú trên địa bàn. Ngoài các tổ cấp CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử mức 2 ở trụ sở thì đơn vị còn tổ chức các tổ lưu động tới tận các chung cư, nơi nhiều người dân cư trú và tạm trú để thực hiện trong ngày thường, dịp lễ.

Lãnh đạo Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM cho biết, đến nay toàn thành phố đã thu nhận gần 4,3 triệu cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân thường trú và tạm trú. Với tài khoản định danh mức 2, người dân được sử dụng tất cả tiện ích đã tích hợp các loại giấy tờ như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thanh toán nhiều loại hóa đơn điện tử, giao dịch tài chính, dịch vụ công trực tuyến…

Ngoài ra, tài khoản định danh mức 2 có giá trị tương đương CCCD gắn chip trong các giao dịch có yêu cầu xuất trình CCCD. Công an TPHCM bố trí nhiều điểm cấp CCCD gắn chip cố định, cấp kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 tại trụ sở Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận, huyện, TP Thủ Đức và các Công an phường, xã, thị trấn; tổ chức các tổ cấp, kích hoạt định danh mức 2 lưu động; làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả thứ 7 và chủ nhật hay dịp nghĩ lễ để và phục vụ tối đa nhu cầu của người dân.