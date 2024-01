Chăm lo Tết Nguyên đán cho 250 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn tại quận Phú Nhuận

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, Báo Sài Gòn Giải Phóng luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến các hoạt động vì cộng đồng, xã hội. Năm 2023, Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động chương trình "Thắp sáng niềm tin, vượt khó đến trường" hướng về các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa; vận động xây trường học, thư viện, chăm lo cơ sở vật chất và tinh thần giúp các em có động lực vượt khó vươn lên, phấn đấu học tập tốt. Đặc biệt trong những ngày cuối năm, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp các đơn vị để tổ chức chăm lo cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đón tết.

Nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP cho biết, Báo luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến các hoạt động vì cộng đồng

Theo nhà báo Tăng Hữu Phong, Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Agribank tổ chức trao quà cho đảng viên khó khăn trên địa bàn quận Phú Nhuận để một phần chia sẻ, hỗ trợ, chăm lo cho các cô chú đảng viên khi tết cận kề. “Mỗi phần quà chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của Quận ủy, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Agribank. Mong cô chú có thêm niềm vui, mạnh khỏe để đón Tết Nguyên đán đầm ấm, hạnh phúc”, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng chia sẻ.

Nhà báo Tăng Hữu Phong trao quà và báo Xuân cho các đảng viên tại chương trình

Ông Phạm Trung Kiên, Phó Trưởng Văn phòng Đại diện Agribank khu vực miền Nam cho biết, Agribank dành 5 tỷ đồng để chung tay hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 tại TPHCM. Thông qua Hội Nhà báo TPHCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng, Agribank chung tay trao gửi hàng ngàn suất quà đến những hoàn cảnh khó khăn, mong muốn góp phần giúp mọi người, mọi nhà đều được hưởng mùa tết yên vui, đầm ấm.

Ông Phạm Trung Kiên trao quà cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận, cho biết, Đảng bộ quận Phú Nhuận hiện có 63 chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc với hơn 5.600 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua xây dựng, phát triển quận ngày càng giàu đẹp. Trong thành quả chung đó có sự đóng góp rất lớn của các đảng viên.

Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại chương trình

Theo Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận, tuy đạt được một số thành quả khả quan, nhưng quận vẫn còn không ít người dân gặp khó khăn do biến cố trong cuộc sống, do đại dịch Covid-19… cần sự chung tay giúp sức của các nhà hảo tâm, nhất là khi tết đến, xuân về. Trao quà tết cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, với sự tài trợ của Agribank là chương trình hết sức nhân văn, giàu ý nghĩa. "Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa sau mặt báo và đồng hành cùng quận Phú Nhuận trong công tác chăm lo cho các đảng viên và gia đình chính sách từ nhiều năm nay", đồng chí Phan Thị Thanh Phương chia sẻ.

Quận ủy quận Phú Nhuận trao thư cảm ơn cho Báo Sài Gòn Giải Phóng và Ngân hàng Agribank

Thay mặt lãnh đạo quận, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận cảm ơn và trân trọng tấm lòng của Báo Sài Gòn Giải Phóng và Agribank; mong muốn thời gian tới, Báo Sài Gòn Giải Phóng và các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng quận trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

250 suất quà được trao đến các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn tại quận Phú Nhuận

Chia sẻ với PV Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Nguyễn Văn Tư, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi khu phố 2 (phường 11, quận Phú Nhuận) cho biết, gia đình ông chỉ có 2 vợ chồng nương tựa lẫn nhau. Vợ ông năm nay 68 tuổi, thỉnh thoảng nhận may, sửa quần áo; bản thân ông cũng tranh thủ trông giữ xe tại nhà, thu nhập không nhiều. Tuy hoàn cảnh khó khăn, ông vẫn luôn tận tâm với công việc ở khu phố và chi bộ, lấy đó làm niềm vui tuổi già.

Ông Tư xúc động chia sẻ: "78 tuổi đời, 35 năm tuổi Đảng, không có con cái nên cuộc sống của tôi gắn bó với bà con lối xóm và các đồng chí trong chi bộ, chi hội. Nhận được sự quan tâm của Báo Sài Gòn Giải Phóng và chính quyền, nhà hảo tâm đến các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi, tôi hết sức trân trọng".

Dịp này, chương trình trao 250 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đến đảng viên có hoàn cảnh khó khăn tại quận Phú Nhuận.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình

THU HOÀI