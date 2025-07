Chủ tịch UBND TPHCM viếng nạn nhân trong vụ cháy cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa

Ghi nhận vào sáng 7-7, tại Trung tâm hỏa táng, không khí trầm lặng bao trùm, gia đình các nạn nhân đang tất bật lo hậu sự trong nỗi đau mất mát quá lớn. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thắp nén hương tưởng niệm các nạn nhân xấu số và ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên từng thân nhân vượt qua biến cố đau thương này.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được viếng các nạn nhân mất trong vụ cháy

Trong dòng người đến viếng, bà Đỗ Trần Nguyệt Ánh nghẹn ngào kể lại phút giây nhận tin dữ, gia đình chị gái ruột là nạn nhân trong vụ cháy. Bà Ánh cho biết, khi hay tin cháy, bà lập tức chạy đến, trên đường đi vẫn còn nghe cuộc gọi cuối cùng của chị gái cầu cứu. Khi bà gọi được cho lực lượng cứu hỏa thì cũng là lúc bà mất liên lạc hoàn toàn với gia đình chị gái.

Gia đình chị gái bà Ánh gồm 4 thành viên, sống tại cư xá từ năm 2014. Căn hộ chỉ có một cửa ra vào, đồ đạc khá nhiều, sinh hoạt đơn sơ với hai xe máy, một xe điện và hai xe đạp nhỏ cho các cháu. “Nhà chật, chỉ có một cửa chính…”, bà Ánh nghẹn ngào nói.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương viếng các nạn nhân

Chia sẻ với phóng viên Báo SGGP, một cư dân sống ở tầng 2 của cư xá cho biết, khoảng 22 giờ ngày 6-7, khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng hô hoán. Mở cửa ra, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ tầng trệt. Không kịp suy nghĩ, cả gia đình vội vàng tìm đường thoát thân trong hỗn loạn và sợ hãi. Người dân đã nỗ lực dập lửa bằng bình chữa cháy và vòi nước tại chỗ nhưng không kiểm soát được đám cháy.

Sau vụ cháy, lực lượng chức năng cùng người dân tích cực dọn dẹp hiện trường, hỗ trợ các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống. Cư xá Độc Lập có quy mô 2 lô A và B, cao 5 tầng, người dân nơi đây cho biết đã xây dựng hơn 20 năm.

* Sáng 7-7, Phòng tham mưu Công an TPHCM thông tin về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Độc Lập.

Theo Công an TPHCM, vào lúc 21 giờ 54 phút, ngày 6-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TPHCM nhận tin báo về việc xảy ra cháy tại chung cư Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TPHCM. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện khẩn trương đến hiện trường, cùng lực lượng Công an Phường Phú Thọ Hòa và các đơn vị khác có liên quan tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV/TTXVN

Đám cháy được dập tắt lúc 22 giờ 10 phút cùng ngày và khống chế không để cháy lan; 3 người được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa ra ngoài an toàn. Hậu quả khiến 8 người tử vong và cháy 1 phần diện tích căn hộ cùng 1 số phương tiện, vật dụng trong gia đình.

Ngay trong sáng 7-7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo Công an Thành phố, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ cháy...

Hiện các đơn vị có liên quan đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, cơ quan chức năng đang phối hợp các ban ngành hỗ trợ khắc phục hậu quả, động viên gia đình nạn nhân ổn định cuộc sống.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 22 giờ ngày 6-7, người dân phát hiện đám cháy tại căn hộ tầng trệt cư xá Độc Lập (số 80/7, đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa, TPHCM), khói đen tỏa ra mù mịt gây ngạt. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã điều động hơn 10 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, ngăn lửa lan sang các hộ dân lân cận. Một số người bị thương do nhảy từ trên cao xuống thoát thân, được đưa đi cấp cứu. Ngọn lửa được khống chế, các tổ cứu hộ tiếp cận căn nhà bị cháy và các căn hộ khác, phát hiện 8 người tử vong, trong đó có 2 em nhỏ. Đa phần các nạn nhân tử vong do ngạt khói.

CẨM NƯƠNG - THU HOÀI