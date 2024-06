Chấn chỉnh tình trạng người lang thang ăn xin tại Long An, Tiền Giang

Tại ngã tư Lương Phú (nút giao quốc lộ 1 với đường dẫn vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua tỉnh Tiền Giang) thường xuyên xuất hiện người phụ nữ trẻ ôm đứa bé trên tay, đeo khẩu trang che kín mặt, “hành nghề” xin tiền mỗi ngày. Khi có tín hiệu đèn đỏ, các phương tiện dừng, người phụ nữ này bất chấp nguy hiểm bế đứa bé chạy ra giữa đường xin tiền. Ngoài ra, còn có một bé gái khoảng 10 tuổi cùng theo xin tiền người đi đường lúc dừng đèn đỏ. Tương tự, tại ngã tư Đồng Tâm (ngay nút giao quốc lộ 50 và quốc lộ 1), vỉa hè các quán ăn uống, các tuyến đường trên địa bàn TP Mỹ Tho cũng xuất hiện tình trạng người ngồi xin tiền.

Ghi nhận tại nút giao thông cầu Tân An (đường Hùng Vương, TP Tân An, tỉnh Long An), tại vòng xoay đường Hùng Vương nối dài (giao với quốc lộ 62) thường xuyên có nhiều người già, phụ nữ, trẻ em khi thì ngồi trên thềm dải phân cách, khi thì quỳ dưới lòng đường để xin tiền… Ngoài ra, trên tuyến quốc lộ 1 (qua địa bàn huyện Bến Lức, Long An) cũng xuất hiện tình trạng xin tiền tương tự… trông rất nhếch nhác, bát nháo, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP về tình trạng này, ông Lý Văn Cẩm, Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Tiền Giang, cho biết, thời gian qua, địa phương đã thực hiện tốt việc giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo mỹ quan nơi công cộng. Tuy nhiên, hiện nay lại xuất hiện tình trạng trẻ em, người lang thang, xin ăn khá nhiều, tập trung tại các chợ, chốt đèn tín hiệu giao thông và các khu dân cư. Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang sẽ kiểm tra, rà soát đưa những người vô gia cư, người ăn xin về các trung tâm để lưu nuôi, đồng thời tiến hành xác minh theo quy định.

Tại Long An, bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Long An, cho biết, Sở LĐTB-XH tỉnh Long An sẽ có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng các địa phương kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các vụ việc có dấu hiệu lợi dụng, dụ dỗ, môi giới, ép buộc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi xin ăn trên địa bàn để trục lợi. “Trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của người dân cung cấp về người lang thang, xin ăn, tâm thần trên địa bàn. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Long An sẽ thực hiện tiếp nhận và quản lý, bảo vệ khẩn cấp người tâm thần lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh; sắp xếp nơi ở phù hợp cho các đối tượng, bố trí ca trực đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận người tâm thần lang thang, trẻ em, người xin ăn khi các địa phương đưa vào theo đúng quy định”, bà Nguyễn Hồng Mai nói thêm.

NGỌC PHÚC