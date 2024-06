Dẹp vấn nạn ăn xin, chăn dắt trẻ em trên đường phố trung tâm TPHCM

Hơn 1 giờ, các tổ công tác của Công an TPHCM đã kiểm tra nhiều tuyến đường ở trung tâm TP, phát hiện hơn 10 trường hợp (có cả trẻ em) không có giấy tờ tùy thân trong người, có dấu hiệu nghi vấn sử dụng chất ma túy...

Ngày 16-6, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 1, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM và các đơn vị ra quân cao điểm phối hợp xử lý các trường hợp tập trung trẻ em, người lang thang ăn xin, người sinh sống nơi công cộng, không nơi cư trú ổn định và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp trên địa bàn. Đợt cao điểm thực hiện từ nay đến ngày 15-7.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng phòng PC06 phát biểu tại lễ ra quân

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng Phòng PC06 cho biết, quận 1 thu hút nhiều doanh nghiệp, du khách trong, ngoài nước đến tham quan, kinh doanh.

Những năm gần đây, địa bàn xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng trẻ em, người lớn tuổi, lang thang để tổ chức ăn xin tại khu vực tập trung đông du khách. Điều này làm ảnh hưởng tới mỹ quan, đô thị, trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh an ninh trật tự.

Hai phụ nữ không có giấy tờ tùy thân có dấu hiệu nghi vấn được công an mời về trụ sở

Do đó, Công an TPHCM chọn phường Phạm Ngũ Lão triển khai xử lý các trường hợp tập trung trẻ em, người lang thang ăn xin, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trong 1 tháng. Công an cũng thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú, cấp CCCD với trường hợp nhân khẩu đặc biệt.

“Việc này nhằm quyết liệt xử lý triệt để các đối tượng lợi dụng trẻ em, người lang thang để trục lợi, cũng như ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật”, Phó trưởng Phòng PC06 nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 Mai Thị Hồng Hoa cũng cho biết, những năm qua, quận quan tâm giải quyết tình trạng người ăn xin, người lang thang trên địa bàn. Tuy nhiên, gần đây tình trạng ăn xin có dấu hiệu xuất hiện trở lại và có xu hướng tăng dần.

Tình trạng người xin ăn giả dạng người bệnh, người bán vé số, bán kẹo… hay các đối tượng lợi dụng trẻ em để ăn xin, người khuyết tật và người cao tuổi bán tăm bông vẫn tái diễn. Điều này dẫn tới khó khăn trong việc phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 cũng mong các cấp ủy đảng, tổ chức, đoàn thể và các đơn vị liên quan cùng phối hợp giải quyết, xử lý trường hợp trẻ em, người lang thang ăn xin, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.

Một người phụ nữ không có giấy tờ tùy thân được công an mời về trụ sở làm việc

Trong chiều cùng ngày, nhiều tổ công tác của Công an TPHCM đã rảo quanh nhiều tuyến đường xung quanh Công viên 23-9. Trong hơn 1 giờ, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 trường hợp (có cả trẻ em) không có giấy tờ tùy thân trong người, có dấu hiệu nghi vấn sử dụng chất ma túy nên đưa về kiểm tra.

Công an đưa nước và bánh cho cháu bé bị mẹ dắt ra công viên “tá túc”

Công an đưa người không giấy tờ, nghi vấn sử dụng ma túy về trụ sở làm việc

Nam thanh niên không có giấy tờ tùy thân nghi sử dụng chất ma túy được mời về trụ sở

Người đàn ông không có giấy tờ tùy thân được mời về trụ sở

Lực lượng chức năng đưa người không có giấy tờ tùy thân, nghi vấn sử dụng chất ma túy về trụ sở kiểm tra

“Sau khi đưa về trụ sở công an sẽ kiểm tra nhân thân, test ma túy… Nếu dương tính với chất ma túy sẽ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trường hợp không có nơi cư trú, tạm trú thì cơ quan chức năng sẽ đưa vào các trung tâm", đại diện Công an TPHCM cho biết.

Từ khi UBND TPHCM ban hành Quyết định 812 quy định cơ chế phối hợp thực hiện công tác tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn thành phố (tháng 3-2023), các cơ quan chức năng đã phát hiện và đưa 1.566 trường hợp vào các trung tâm bảo trợ xã hội.

