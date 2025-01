Châu Á rộn ràng đón Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán tại Trung Quốc tràn ngập sắc đỏ từ đồ trang trí cho đến những bao lì xì, với mong muốn một năm mới an lành, may mắn. Các mặt hàng mang linh vật rắn biểu trưng cho năm Tỵ xuất hiện khắp nơi. Với sự hợp tác của 50 bảo tàng trên khắp cả nước, những món đồ trang trí nhỏ trong dịp tết đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Trong đó, nam châm tủ lạnh in câu đối đặc biệt được ưa chuộng với doanh số bán đã tăng vọt 586% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trình diễn đèn lồng tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo China Daily, người dân Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 28-1 đến 4-2. Không khí lễ hội đang diễn ra tưng bừng tại một số địa phương Trung Quốc, với nhiều hoạt động như trình diễn múa lân sư rồng, trưng bày đèn lồng, bắn pháo hoa...

Đặc khu hành chính Hồng Công chuẩn bị chào đón hơn 1,4 triệu du khách đại lục trong kỳ nghỉ tết, với mức tăng dự kiến lên đến 14% so với Tết Nguyên đán năm ngoái. Đây cũng là thời điểm mà lưu lượng hành khách và hàng hóa đường sắt, đường thủy và đường bộ di chuyển đông đúc nhất trong năm. Theo Global Times, dự kiến có 9 tỷ lượt đi lại trong cuộc đại di chuyển Tết Ất Tỵ, còn gọi là kỳ “xuân vận”, diễn ra từ ngày 14-1 đến ngày 22-2.

Tuy truyền thống văn hóa khác nhau và chào đón năm mới âm lịch theo cách riêng, nhưng đối với các nước châu Á, tết là dịp đoàn tụ gia đình và chúc nhau vạn sự hanh thông. Theo Korea Times, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua đề xuất nghỉ tết 6 ngày, từ 25 đến 30-1. Kỳ nghỉ dài giúp người dân có thêm thời gian nghỉ ngơi, mua sắm kích thích tiêu dùng trong nước nhằm thúc đẩy hồi phục kinh tế.

Lễ hội đèn lồng đón Tết Nguyên đán tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tại Malaysia, lễ hội đường phố Chingay diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán, với các thành phố Johor Bahru và Penang là những nơi tổ chức nhiều sự kiện đa văn hóa quan trọng. Trong khi đó, triển lãm hoa mùa xuân chào đón Tết Nguyên đán ở Singapore được tổ chức trong khuôn viên Flower Dome của công viên Gardens by the Bay năm nay có chủ đề “Đổi mới và đoàn kết gia đình”. Triển lãm diễn ra từ ngày 17-1 và sẽ kéo dài đến ngày 23-2.

Tại Thái Lan, khu phố người Hoa trên đường Yaowarat ở thủ đô Bangkok đã được trang hoàng rực rỡ để chuẩn bị cho 2 tuần nhộn nhịp nhất trong năm của ngành du lịch xứ Chùa Vàng. Thái Lan ước tính sẽ đón khoảng 1,35 triệu lượt khách nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

PHƯƠNG NAM