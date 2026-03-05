Châu Bùi ra mắt ca khúc đầu tay tự sáng tác cùng với Binz

Tối 5-3, Châu Bùi ra mắt ca khúc đầu tay mang tên "Big girl don't you cry", một sáng tác của Châu Bùi viết cùng với Binz, do MACHIOT làm sản xuất âm nhạc, thuộc thể loại afro-pop.

Trong họp báo diễn ra chiều cùng ngày tại TPHCM, Châu Bùi chia sẻ, cô học hỏi được rất nhiều từ sự nỗ lực bền bỉ của những nghệ sĩ xung quanh, đặc biệt là sau hành trình Em xinh "Say Hi". Chứng kiến tâm sức mà các nghệ sĩ dành cho mỗi dự án, cô tự nhủ phải đầu tư nghiêm túc và không cho phép bản thân dễ dãi với bất kỳ sản phẩm nào.

Sau hơn 10 năm ghi dấu ấn với thời trang, âm nhạc giờ đây trở thành một "phương tiện" mới, giúp cô truyền tải những cảm xúc và thông điệp cá nhân một cách đa dạng hơn.

Binz đã hỗ trợ Châu Bùi cho sản phẩm âm nhạc đầu tay của nữ nghệ sĩ

Ca sĩ Hà Nhi đến chúc mừng Châu Bùi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay

Đứng trước câu hỏi về danh xưng trong tương lai, Châu Bùi bày tỏ thái độ cầu thị khi để khán giả tự định nghĩa vai trò của mình. Cô khẳng định dù ở phương diện thời trang hay âm nhạc, sẽ luôn nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự đón nhận từ khán giả.

Với Big girl don’t you cry, Châu Bùi khéo léo lồng câu chuyện trong một giai đoạn khó khăn về sức khỏe tinh thần của mình. Ca từ và giai điệu của bài hát như một lời an ủi, vỗ về gửi đến những cô gái, hãy sống trọn vẹn từng giây phút cho cuộc sống.

MV Big girl don’t you cry được quay ở Phan Thiết, Lâm Đồng, với bối cảnh là những mảng xanh thiên nhiên của rừng và biển, đưa người xem vào hành trình khám phá vẻ đẹp của con người và thiên nhiên

Big girl don’t you cry là chương mở đầu cho chuỗi dự án âm nhạc của Châu Bùi trong năm 2026.

THU HƯƠNG