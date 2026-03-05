Soobin, Hòa Minzy trở thành đại sứ của Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20

Ngày 5-3, Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) công bố Giải thưởng Cống hiến lần 20 năm 2026, Soobin và Hòa Minzy là 2 đại sứ của giải thưởng.

Ông Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức Giải Cống hiến, trao hoa cho đại sứ - ca sĩ Hòa Minzy

Giải Cống hiến được tổ chức từ năm 2005. Đến năm 2023, mở rộng giải thành 2 hạng mục lớn gồm: Giải âm nhạc Cống hiến, Giải thể thao Cống hiến.

Ở mùa giải lần thứ 20, Ban Tổ chức thành lập Hội đồng bầu chọn gồm những người làm chuyên môn có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc tham gia vào quá trình bầu chọn các đề cử cùng Hội đồng chuyên môn của Báo Thể thao và Văn hóa, gồm: nhạc sĩ Tạ Giáng Son, NSƯT - TS Phương Nga, nhà báo Ngô Bá Lục, nhà báo Lê Phương Hiền.

Từ vòng tham khảo đề cử, Ban Tổ chức và Hội đồng bầu chọn công bố top 10 đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 với gần 60 tác giả, tác phẩm, chương trình, với 10 hạng mục gồm: Album của năm, Bài hát của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Music Video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Nhà sản xuất của năm, Nhạc sĩ của năm, Nam ca sĩ của năm, Nữ ca sĩ của năm.

Trên cơ sở top 10 được công bố ngày 5-3, công chúng có thể tham gia bình chọn đến hết ngày 5-4. Quy trình bình chọn gồm 2 vòng qua hệ thống Bvote. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tối 15-4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội.

Top 10 các nghệ sĩ dẫn đầu các hạng mục bình chọn

Ca sĩ Đức Phúc đề xuất nên có thêm hạng mục "Thành tựu quốc tế" tôn vinh các nghệ sĩ có thành tích ở quy mô thế giới

Ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm, top 10 hiện "gọi tên" các nghệ sĩ: Nguyễn Ngọc Anh, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương, NSND Thanh Lam, Phùng Khánh Linh, Đông Nhi, Hương Tràm, Võ Hạ Trâm.

NSND Thanh Lam

Hòa Minzy

Phương Mỹ Chi

Nam ca sĩ của năm là cuộc đua hấp dẫn của các nghệ sĩ: Tùng Dương, Hoàng Dũng, Đông Hùng, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, Đức Phúc, Phan Mạnh Quỳnh, Soobin, (S) TRONG Trọng Hiếu, Quốc Thiên.

Tùng Dương

Soobin

Hoàng Dũng

Bộ đôi ca sĩ Soobin và Hòa Minzy đảm nhận vai trò đại sứ là sự cân nhắc kỹ lưỡng. Hòa Minzy chia sẻ niềm tự hào sâu sắc: “Hòa luôn tâm niệm rằng, âm nhạc đương đại sẽ càng rực rỡ nếu bám rễ sâu vào cội nguồn văn hóa dân tộc. Hy vọng có thể sẽ tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ, để chúng ta cùng nhau gìn giữ và phát huy bản sắc Việt Nam trên bản đồ âm nhạc khu vực".

Giải Thể thao Cống hiến gồm 4 hạng mục: Gương mặt thể thao của năm, Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt Trẻ thể thao của năm và Khát vọng Cống hiến. Hạng mục Chiến tích thể thao của năm, Khát vọng Cống hiến sẽ do Hội đồng chọn lựa và quyết định trao giải căn cứ trên đề cử của ban tổ chức. Gương mặt thể thao của năm và Gương mặt Trẻ thể thao của năm được bình chọn trực tuyến cho người hâm mộ trên chuyên trang của Giải thưởng Cống hiến 2026 từ ngày 20-3 đến hết ngày 5-4. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc hiện đang giữ 2 vị trí bình chọn tại hạng mục Gương mặt thể thao của năm, Gương mặt Trẻ thể thao của năm với các thành tích nổi bật: HCV SEA Games 33, Vô địch U23 Đông Nam Á, Vô địch Asian Cup 2024 (tháng 1-2025); Danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025. Đình Bắc đã có một kỳ tham dự VCK U23 châu Á rất thành công. Ảnh: AFC

TIỂU TÂN