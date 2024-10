Video lực lượng chức năng nỗ lực khống chế và dập tắt đám cháy

Tối 26-10, tại khu vực bãi xe ở Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (đóng tại phường An Đông, TP Huế) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn dù trời mưa do ảnh hưởng bão số 6.

Các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường để dập lửa. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường, nhiều xe máy bị hư hỏng, trơ khung. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

>>> Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:

VĂN THẮNG