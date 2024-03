Nhận tin, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Thủ Đức có mặt cùng công an địa phương dập lửa. Do cột khói đám cháy bốc cao hàng chục mét, cuộn bụi than bay theo chiều gió làm nhiều hộ dân bị ảnh hưởng. Đến gần 20 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo Công an TPHCM, vào mùa hanh khô, người dân cùng các cơ quan, đơn vị cần tổ chức phát hoang bụi rậm và xử lý các bãi rác tự phát, bãi cỏ khô và không tự đốt rác để tránh xảy ra hỏa hoạn.

TRUNG DŨNG