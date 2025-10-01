Chạy đua với thời gian khôi phục điện sau bão số 10

Bão số 10 đi qua Quảng Trị đã để lại hậu quả nghiêm trọng với hơn 3.400 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, nhiều công trình bị tàn phá, cây cối gãy đổ chắn ngang đường. Hệ thống điện chịu tổn thất lớn với hàng ngàn cột điện bị gãy đổ, xiêu vẹo, nhiều đường dây bị đứt, làm gián đoạn việc cấp điện trên diện rộng.

Điện lực miền Trung chi viện khắc phục hư hại do bão số 10 tại Quảng Trị

Đặc biệt, xã Phú Trạch là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều hộ dân vẫn chưa có điện để sinh hoạt, buộc phải quay lại cảnh gánh nước suối, giặt giũ ngoài trời như nhiều thập kỷ trước. Người dân bày tỏ mong mỏi ngành điện sớm khắc phục sự cố để ổn định đời sống. Ông Trần Văn Hoàng, một người dân ở đây cho biết: "Hơn 3 ngày mất điện, dẫn đến nước sạch không có. Điện thoại hết pin nên không nắm được thông tin. Đi tắm giặt phải ra suối".

Hơn 200 kỹ sư điện được chi viện khắc phục

Trước tình hình mất điện diện rộng, Tổng Công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) cùng Công ty điện lực Quảng Trị đã huy động tổng lực con người và phương tiện. Hơn 200 kỹ sư, công nhân từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa cùng Công ty dịch vụ điện lực miền Trung đã được điều động khẩn cấp.

Qua kiểm đếm, 33 tuyến từ các trạm 110kV và 39 phân đoạn trung thế bị sự cố. Có hơn 2.300 trạm biến áp ngừng hoạt động, 227.000 hộ dân bị mất điện, tương đương trên 43% tổng số hộ dân sử dụng điện trên địa bàn Quảng Trị ảnh hưởng. Tính đến trưa 1-10, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 97,6% khách hàng toàn tỉnh Quảng Trị. Phấn đấu 20 giờ tối cùng ngày sẽ đạt 100% khách hàng có điện trở lại.

MINH PHONG