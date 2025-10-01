Hà Tĩnh: Bão số 10 gây thiệt hại trên 6.000 tỷ đồng

Ngày 1-10, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có báo cáo gởi Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về tình hình thiệt hại do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra.

Ngôi nhà của anh Lê Văn Nam (sinh năm 1986, Thôn đội trưởng thôn Hữu Ninh, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh) bị bão số 10 làm đổ sập

Theo đó, tính đến 13 giờ 30 ngày 30-9, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 khiến 1 người tử vong, 17 người bị thương; 90.990 ngôi nhà hư hỏng; 1.552ha hoa màu bị đổ ngã; nhiều diện tích cây ăn quả bị đổ gãy; hàng ngàn gia cầm bị chết; có 977,6ha thủy sản bị ngập; 2.069 cột điện đổ gãy; 427 điểm trường, 75 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái…

Tại Khu Kinh tế Vũng Áng: Nhà máy nhiệt điện 2 bị bay 50.000m2 tôn; Tổng kho Xăng dầu Giang Nam bị 5 hư hỏng nhiều hạng mục; Công ty Shian yun tốc mái tòa nhà hành chính và 1 xưởng; Cảng Việt Lào sập 4 băng tải, tốc mái 4 kho chứa hàng.

Tại Khu công nghiệp Gia Lách: Nhà máy Tôn Hoa Sen bị tốc mái; Gas Nghệ An tốc mái nhà kho; Nhà máy Wintech bị tốc mái nhà xưởng và ướt nguyên liệu sản xuất…

Đến thời điểm hiện tại, ước tính sơ bộ, thiệt hại do bão số 10 gây ra trên 6.000 tỷ đồng.

Hàng loạt trụ điện ở xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị bão số 10 làm gãy đổ

Hiện nay, Điện lực Hà Tĩnh và các công ty viễn thông trên địa bàn cùng sự hỗ trợ từ các tỉnh, thành phố khác đã huy động lực lượng, thiết bị, vật tư sửa chữa khắc phục ngay các sự cố trạm biến áp, hệ thống cột điện, đường dây bị hư hỏng, đảm bảo cấp điện ổn định cho toàn bộ hệ thống.

Đến 12 giờ ngày 30-9 đã cấp điện hoàn toàn cho 34/69 xã, phường; 15 xã, phường đã được cấp điện một phần. Đến thời điểm hiện tại đã khắc phục được cơ bản hệ thống liên lạc.

Mái trường, mái che tại Trường Mầm non Thịnh Lộc, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị bão số 10 làm tốc, hư hỏng nặng nề

Để khắc phục hậu quả thiên tai, tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Trung ương Xem xét hỗ trợ 560 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp 130 hồ chứa hư hỏng xuống cấp, trong đó có 44 công trình hư hỏng nặng có nguy cơ mất an toàn cao nhưng chưa có kinh phí để sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất dân sinh.

Xem xét hỗ trợ 1.100 tỷ đồng để gia cố, nâng cấp các tuyến đê đặc biệt xung yếu, gồm đê Hội Thống - xã Đan Hải, đê Tả Nghèn - xã Mai Phụ, đê Hữu Phủ - xã Thạch Khê; đê Cẩm Nhượng - xã Thiên Cầm; đê Hữu Nghèn - xã Thạch Hà; đê Đồng Môn - phường Thành Sen.

Hỗ trợ 1.050 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ: để khắc phục, sửa chữa các hạng mục công trình trường học, mua sắm lại trang thiết bị bị hư hỏng cho các cơ sở giáo dục nhằm từng bước đảm bảo an toàn và phục vụ công tác giảng dạy 350 tỷ đồng; cơ sở y tế 400 tỷ đồng; khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi cấp bách 300 tỷ đồng, nhằm đảm bảo ổn định kịp thời đời sống, sản xuất sau bão và tiếp tục ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão 2025.

Ông Nguyễn Quốc Lự (trú thôn Hòa Bình, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) với gương mặt phờ phạc, đứng bên ngôi nhà gỗ cấp 4 vừa bị bão số 10 tàn phá

DƯƠNG QUANG