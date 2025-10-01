Xã hội

Doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương báo cáo và bồi thường thiệt hại sau bão số 10

SGGPO

Sáng 1-10, Bộ Tài chính thông tin, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương báo cáo thiệt hại, thực hiện tạm ứng và chi trả bồi thường nhanh chóng, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm sau bão Bualoi (bão số 10).

Doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương báo cáo và bồi thường thiệt hại sau bão số 10

Để kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng phó, kịp thời khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt công tác ứng phó.

“Trường hợp có thiệt hại phải kịp thời xác định (thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm), thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật”, công văn của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu rõ.

Cùng với đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, hỗ trợ nhân đạo... về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và địa chỉ email cucqlgsbh@mof.gov.vn; letramy@mof.gov.vn trong ngày 1-10-2025.

LƯU THỦY

