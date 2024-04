Cháy rừng ven biển, hàng trăm người vẫn đang nỗ lực chữa cháy

Ông Phạm Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh cho biết, đám cháy bùng phát chưa rõ nguyên nhân lúc 12 giờ trưa ngày 29-4. Ban đầu là rừng cháy trong diện tích của xã quản lý, sau đó lan sang rừng trồng của dân và rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Quảng Bình chăm sóc.

Hàng trăm người chữa cháy rừng trong nhiệt độ 43 độ

Cháy rừng ven biển Quảng Bình

Theo ông Liệu, địa phương đã huy động hơn 300 người chữa cháy, tuy nhiên đến 16 giờ chiều cùng ngày đám cháy chưa được dập tắt.

Ông Liệu cho biết, do nắng nóng 43 độ C, kết hợp gió phơn Tây Nam, dẫn đến đám cháy bùng phát dữ dội. Hiện diện tích rừng bị cháy chưa được thống kê do lửa chưa tắt.

MINH PHONG