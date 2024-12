Chạy xuyên suốt tàu TPHCM - Phan Thiết dịp Tết Dương lịch 2025

Thông tin từ Chi nhánh Vận tải đường sắt (VTĐS) Sài Gòn thuộc Công ty CP VTĐS cho biết, trong dịp Tết Dương lịch 2025 đơn vị sẽ tổ chức chạy hàng ngày các chuyến tàu chặng TPHCM - Phan Thiết và ngược lại.

Theo đó, đôi tàu SPT2/SPT1 chạy xuyên suốt từ 27-12-2024 đến 5-1-2025. Tàu SPT2 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 6 giờ 30 phút, tàu SPT1 xuất phát tại ga Phan Thiết lúc 13 giờ 10 phút mỗi ngày. Các ga có dừng đón, trả khách: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh, Gia Ray, Gia Huynh, Bình Thuận và Phan Thiết.

Trong khi đó, các bến xe trong TPHCM dự kiến lượng khách không tăng đột biến so với ngày thường do kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay không kéo dài. Cụ thể, Bến xe Miền Tây dự báo đón khoảng hơn 56.000 hành khách và 2.910 xe xuất bến trong ngày 31-12-2024 và 1-1-2025, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Bến xe An Sương ước tính khoảng 5.000 hành khách ra vào bến, tăng 7% so với năm 2024; còn Bến xe Ngã Tư Ga sẽ chuẩn bị 239 xe phục vụ gần 2.000 hành khách.

Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) và Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) đều thông tin lượng khách sẽ không biến động nhiều so với ngày thường. Tuy nhiên, các bến cũng chuẩn bị các phương tiện tăng cường để phục vụ kịp thời trong trường hợp lượng khách tăng đột biến.

Đối với khách du lịch đến Phan Thiết trong dịp tết này có thể sử dụng các dịch vụ để di chuyển thuận lợi hơn: - Dịch vụ thuê xe máy tại ga. - Xe buýt với 2 tuyến từ ga Phan Thiết đến Long Sơn - Suối Nước và Tiến Thành hoặc ngược lại. - Chương trình ưu đãi khi du khách mua combo: vé tàu khứ hồi + vé xe buýt + 1 đêm lưu trú resort 3 - 4 sao chỉ từ 1,1 triệu đồng.

HẢI NGỌC