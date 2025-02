“Chị Đẹp Concert” quy tụ 48 nghệ sĩ nữ từ 2 mùa giải “Đạp gió”, “Rẽ sóng”

48 nghệ sĩ nữ quy tụ trong “Chị Đẹp Concert”

"Chị Đẹp Concert" sẽ được tổ chức vào ngày 12-4 tại The Global City (đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM).

Đến thời điểm hiện tại, có 48 chị đẹp xác nhận sẽ mang tới các màn trình diễn ấn tượng, gồm: Mỹ Linh, Thu Phương, Ngọc Ánh, Minh Tuyết, Đoan Trang, Phạm Quỳnh Anh, Tóc Tiên, Minh Hằng, Thúy Hiền, Lưu Hương Giang, Phương Vy, Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh, Thanh Ngọc, Giang Hồng Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi, Ái Phương, Thảo Trang, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Huyền Baby, Hạnh Sino, Ngọc Phước, Đồng Ánh Quỳnh, Diệp Lâm Anh, Thiều Bảo Trâm, Hà Kino, Vũ Ngọc Anh, Vân Hugo, Hoàng Oanh, H’Hen Niê, Hương Ly, Hậu Hoàng, Gil Lê, Ngọc Thanh Tâm, Kiều Anh, Xuân Nghi, Mie, Hoàng Yến Chibi, MisThy, Châu Tuyết Vân, Hà Kino, Tuimi, Tú Vi, Lynk Lee, Thu Ngọc, Maitinhvi.

Các tiết mục ấn tượng ở 2 mùa

“Chị Đẹp Concert” hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị dành cho khán giả tham gia không chỉ về quy mô tổ chức mà còn ở chất lượng âm nhạc. Trải qua 2 mùa giải, series Chị Đẹp thành công khi tạo ra những ca khúc mới ấn tượng, công phá các bảng xếp hạng nhạc số và đưa những ca khúc quen thuộc, được làm mới, nhận sự yêu thích cuồng nhiệt của khán giả như Chị ngã em nâng, Đi đu đưa đi, Ai cũng có ngày xưa, Anh, Mashup Diễm xưa - Đại minh tinh, Nếu anh là em, Nhan sắc, Tình ca, Gone gone gone, Từ chối nhẹ nhàng thôi… Những thông điệp truyền cảm hứng và tôn vinh tài năng, vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ.

Nhà sản xuất Chị Đẹp Concert cũng giới thiệu sơ đồ chỗ ngồi và các hạng vé, dao động từ 800.000 - 8 triệu đồng.

TIỂU TÂN