Ông Phan Văn Quang; căn cước công dân số: 052075017345; thường trú: phòng 43, chung cư số 05 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TPHCM. Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 20-7-2026 khi đang lưu thông trên đường Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TPHCM có đánh rơi giấy tờ bao gồm:

01 tệp hồ sơ bên trong có: 01 giấy phép lái xe số 520964000084 mang tên Phan Văn Quang; 01 Hợp đồng mua bán số: 1809/HĐMB-DE CAPELLA/16 ký ngày 06-09-2016 với chủ đầu tư Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, căn hộ ký hiệu: A05-10, tại tầng 5, thuộc chung cư De Capella; địa chỉ: đường Lương Định Của, phường Bình Khánh, quận 2, TPHCM (nay thuộc 116 Lương Định Của, phường An Khánh, TPHCM).

Kính mong cá nhân, tổ chức nào nhặt được các giấy tờ nói trên vui lòng liên hệ số điện thoại 0867 328 139 để trao trả. Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!

Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuối đăng thông báo, nếu không tìm được các giấy tờ nói trên hoặc không ai tranh chấp, khiếu nại thì ông Phan Văn Quang sẽ làm thủ tục cấp lại theo quy định pháp luật.