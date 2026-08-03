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Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè thông báo

Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè thông báo

Hiện Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao huyện Nhà Bè, trong đó có các hộ dân:

Ông Lê Anh Tú, địa chỉ 19/6, ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM (nay là xã Nhà Bè, TP.HCM) đang sử dụng một phần thửa 13, tờ bản đồ số 23; ông Lê Ngọc Sưu – bà Võ Thị Ngọc, địa chỉ 9/18 ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM (nay là xã Nhà Bè, TP.HCM) đang sử dụng một phần thửa 13, 533 tờ bản đồ số 23; bà Trần Thị Diệu , địa chỉ 4/41 ấp 1 xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP. HCM (nay là xã Nhà Bè, TP.HCM) đang sử dụng một phần thửa 10; 13, r tờ bản đồ số 23; ông Nguyễn Văn Thắng – bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, địa chỉ Ấp An Lộc, Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM (nay là xã Bình Khánh, TP.HCM) đang sử dụng một phần thửa 13, 534 tờ bản đồ số 23; thuộc xã Phú Xuân (cũ) nay là xã Nhà Bè, TP.HCM.

Nếu sau ngày 05 ngày kể từ ngày thông báo, không có tổ chức, cá nhân nào liên hệ cung cấp giấy tờ chứng minh đang sử dụng hoặc tranh chấp liên quan đến các phần thửa đất của các hộ đang sử dụng nêu trên, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ, tái định cư của dự án sẽ lập hồ sơ bồi thường cho các đối tượng nêu trên theo quy định.

(Mọi thắc mắc vui lòng gửi về Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè, địa chỉ: 330 Ấp 16, đường Nguyễn Bình, xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh)./.

Từ khóa

Võ Thị Ngọc Trần Thị Diệu Nhơn Đức Nguyễn Thị Mỹ Lệ Lê Anh Tú Nhà Bè Tam Thôn Hiệp Đường Nguyễn Bình Bình Khánh Nguyễn Văn Thắng UBND xã Nhà Bè

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